Škola pre sluchovopostihnuté deti v Bratislave má nový priestor na hipoterapiu

Takmer 200 000 eur si v uplynulom roku prerozdelilo 60 projektov z celého Slovenska.

Ilustračný obrázok — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 20. augusta (TASR) - Vznikol napríklad hipoterapeutický priestor a stajne pre poníka na pozemku Základnej školy pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste v Bratislave. Peniaze išli aj na nové ihrisko pre deti zo školy Felix v bratislavskej Petržalke a ďalšie projekty.

„Cieľom bolo vytvoriť na pozemku školy priestor so zameraním na hipoterapiu pre deti so sluchovým postihnutím, vypracovanie a zavedenie hipoterapeutických stretnutí," priblížila Jana Cifrová z Fondu Uško pri škole pre sluchovo postihnutých. Okrem jazdenia sa podľa jej slov zameriavali aj na činnosti súvisiace so starostlivosťou o poníka, ktoré majú aj terapeutické účinky. Z grantu získali podporu 2800 eur.

Takmer 3000 eur dostalo občianske združenie Baobab, ktoré sa zameriava na podporu samostatnosti detí s viacnásobným postihnutím a úspešne realizovalo projekt Ja sám! Nakúpiť tak mohlo terapeutické stoličky, ktoré využívajú deti pri jedení a pri bežných denných činnostiach.

Financie získali zo Zamestnaneckého grantového programu nadácie ČSOB. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Anna Jamborová s tým, že grantový program bude pokračovať. „Od septembra 2019 štartuje ďalší, v poradí už deviaty ročník grantového programu a zapojiť sa doň môžu neziskové organizácie, občianske združenia, školy a škôlky z celého Slovenska," avizovala. Predložiť musia verejnoprospešný projekt s odporúčaním zamestnanca spoločnosti.