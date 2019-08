TASR

Pôvodne démonizované cicavce priblíži Noc netopierov v bojnickej zoo

Ak sa chcete dozvedieť čosi o netopieroch, v sobotu budete mať ideálnu príležitosť. Stačí ísť na výlet do Bojníc

Bojnice 20. augusta (TASR) - Mýty o pôvodne démonizovaných cicavcoch, ktorým ľudia niekde stále veria, sa pokúsia vyvrátiť Národná zoologická záhrada v Bojniciach so Spoločnosťou pre ochranu netopierov prostredníctvom podujatia Noc netopierov. Pozrieť si ukážky a dozvedieť sa o najnovších poznatkoch z výskumov bude môcť verejnosť v zoo 24. augusta, informoval hovorca bojnickej zoo Jaroslav Slašťan.

„Cieľom tohto podujatia je pomôcť prekonať u detí i dospelých neopodstatnené obavy a strach z netopierov. Vďaka ich vzhľadu a využívaniu podzemných úkrytov boli ešte v nedávnej minulosti považované za diablových spoločníkov. Najmenšie cicavce na svete však vôbec nie sú nebezpečné. Práve naopak, sú užitočné a majú veľmi zaujímavý život," načrtol Slašťan.

Informácie, poznatky a skúsenosti priamo z terénu odovzdá návštevníkom Peter Bačkor zo Spoločnosti pre ochranu netopierov, neskôr sa všetci záujemcovia presunú do areálu zoo, kde sa pokúsia o odchyt netopierov do špeciálnej, na to určenej siete.