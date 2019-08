Kristián Plaštiak

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vďaka Grete deti čítajú o záchrane planéty. Počet predaných kníh o ekológii sa zdvojnásobil

Odborníci to nazývajú „efektom Gréty Thunbergovej“. Zdvojnásobil sa počet titulov, no i predaj jednotlivých výtlačkov kníh o ekológii. Ohromnému nárastu nepochybne dopomohla aj mladá švédska aktivistka, ktorá mladým ukázala cestu.

Na snímke mladá enviromentálna aktivistka Greta Thunbergová. — Foto: TASR/AP

BRATISLAVA 20. augusta - Knihy o zmenách klímy, plastovom znečistení či ohrozených druhoch zažívajú poriadnu renesanciu. Mladí ľudia vnímajú všetko, čo sa okolo nich deje, osud našej planéty im nie je ľahostajný, no zároveň majú potrebu vytvoriť si vlastný názor. Pretože sa chcú dozvedieť čo najviac, siahajú po knihách, v ktorých hľadajú odpovede. Zdvojnásobili sa tituly, no aj predaj samotných výtlačkov kníh, čo sa dá hodnotiť iba kladne. Informuje o tom britský denník The Guardian. Vydavatelia tento jav prezývajú aj efekt Grety Thunbergovej.

V mladosti je budúcnosť

Vydavatelia kníh A Wild Child’s Guide to Endangered Animals, Where the River Runs Gold, Kids Fight Plastic a Earth Heroes vykazujú zvýšený predaj. Na obálke poslednej spomenutej je švédska aktivistka s Aspergerovým syndrómom Greta Thunbergová. V nej autorka Lily Dyuová opisuje príbehy dvadsiatich osobností, ktoré bojujú s klimatickými zmenami. Nielen jej kniha, ale aj ostatné spomenuté sa čoraz viac dostávajú do rúk mladých ľudí.

Mladí ľudia navštevujú kníhkupectvá aj preto, aby sa dozvedeli viac o klimatickej kríze Foto: Pixabay

Jachtou cez Atlantik

„Sme na ceste! Opúšťame Plymouth a mierime do New Yorku," napísala švédska tínedžerka na Twitteri. Šestnásťročná Thunbergová odmietla cestovať na klimatický kongres do USA lietadlom, ktoré produkuje emisie oxidu uhličitého.

Do Spojených štátov sa plaví na pretekárskej jachte menom Malizia vybavenej solárnymi panelmi a vodnými turbínami, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. Mladá aktivistka chce týmto spôsobom dosiahnuť, aby jej cesta do USA nezanechala žiadnu uhlíkovú stopu.

Počas svojho pobytu v USA sa má zúčastniť na klimatickom summite Organizácie Spojených národov 23. septembra v New Yorku a na klimatických protestoch 20. a 27. septembra.