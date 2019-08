TASR

Hamšíkov gól Ta-lienu k postupu nestačil, v klube prevláda smútok

Hoci slovenský reprezentant skóroval, jeho tímu sa postúpiť nepodarilo. Ta-lien I-fang končí v semifinále čínskeho pohára.

Na snímke Marek Hamšík — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Ta-lien 20. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík sa strelecky presadil v pondelňajšom semifinále čínskeho FA Cupu, po zápase však u neho prevládal smútok z vypadnutia. Jeho tím Ta-lien I-fang prehral doma so Šanghajom Šenhua 2:3 a so súťažou sa rozlúčil.

Hamšík poslal zverencov trénera Rafaela Beniteza do vedenia v 14. minúte, skóre ale potom otočili legionári v tíme hostí. Dva góly za Šanghaj strelil ešte do polčasu taliansky reprezentant Stephan El Shaarawy, po zmene strán pridal tretí Kolumbijčan Giovanni Moreno. Za domácich už iba korigoval šesť minút pred koncom Lung Čeng.

„Hrali sme dobre, no ešte do prestávky hostia otočili skóre. Škoda hlavne druhého inkasovaného gólu, ktorý sme dostali tesne pred prestávkou. Po zmene strán sme chceli duel otočiť, no, bohužiaľ, sa to nestalo," hodnotil duel 32-ročný stredopoliar, ktorý odohral za domácich celý zápas.

Po necelej štvrťhodine hry otvoril skóre hlavičkou. „Gól? Samozrejme som rád, ale prevažuje smútok z vypadnutia. Ďakujeme fanúšikom za skvelú atmosféru. Mrzí nás, že sme ich nepotešili postupom do finále," dodal Hamšík pre svoju webstránku.