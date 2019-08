TASR

Dnes o 10:27 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Do Major League Soccer pribudne tím zo St. Louis

Americká futbalová liga dostane ďalšieho nováčika. V nasledujúcich rokoch sa tak pridajú štyri nové kluby.

Hráči Atlanty United Josef Martinez (7) a Miguel Almiron (10) sa tešia zo zisku premiérového titulu v zámorskej Major League Soccer (MLS), archívna snímka — Foto: TASR/AP

New York 19. augusta (TASR) - Do zámorskej profesionálnej ligy MLS pribudne tím zo St. Louis. Vedenie súťaže ho plánuje predstaviť v utorok na tlačovej konferencii. V súťaži by mal začať účinkovať v roku 2022.

Zámorskú profiligu plánujú rozšíriť na 28 celkov. V tejto sezóne v nej po prijatí klubu FC Cincinnati štartuje 24 klubov. Tím Davida Beckhama Inter Miami a nový tím z Nashvillu by mali pribudnúť v roku 2020 a o rok neskôr sa do MLS zapojí klub z Austinu. Informovala agentúra AFP.