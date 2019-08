Po tom, čo miestni muži zákona natrafili na tuleňa v plastovej sieti, neváhali a započali záchrannú akciu. Nebolo to jednoduché, keďže zviera sa bálo a ich úmysly odhadovalo ako snahu uškodiť mu. To sa našťastie nestalo a tuleň mohol v zdraví odskákať do mora.