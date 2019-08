Kristián Plaštiak

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Je to celý tatko: Maličký syn Gordona Ramsayho už má otcov nasrdený výraz

Populárny šéfkuchár sa preslávil vďaka svojim televíznym šou. A temperamentu.

Gordon Ramsay so synom — Foto: Twitter/Give Me Internet

LONDÝN 20. augusta - Kto by už len nepoznal Gordona Ramsayho? Charizmatický a impulzívny britský šéfkuchár sa preslávil vďaka svojim televíznym reláciám. V nich si vydobyl povesť nekompromisného pedanta, ktorý je schopný urobiť čokoľvek, pokiaľ niekto nebude robiť presne to, čo od neho žiada. Ako informuje portál VT, zdá sa, že jeho najmladší syn Oscar po otcovi zdedil to najtypickejšie - jeho výraz.

Gordon je otcom piatich detí. Prvým bola Megan, ktorá prišla na svet v roku 1998. Nasledovali Jack a Holly v 1999, Matilda v 2001 a v apríli tohto roku Oscar. Hrdí rodičia pridali na svoje účty na sociálnych sieťach niekoľko fotiek zlatého drobca a už teraz je zjavné, že malý Oscar zdedil otcovu mimiku.

„Prečo syn Gordona Ramsayho vyzerá, akoby mi práve chcel vyčítať, že sa mi čosi pripieklo?!“ pýta sa ktosi v komentároch. No uznajte sami, že vyzerá ako mladšia verzia jeho 52-ročného otca.

Šťastní rodičia

Keď v apríli toho roku prišiel na svet, manželský pár sa tým nezabudol pochváliť: „Po troch baftach (BAFTA, filmové ocenenie pozn. red.) a jednej Emmy... sme konečne vyhrali Oscara. Prosíme, privítajte Oscara Jamesa Ramsayho, ktorý prišiel na svet dnes o 12:58, práve na obed!“ Malému Oscarovi želáme veľa zdravia a v neposlednom rade aj apetítu.