Prezidentka dôveruje vyšetrovaciemu tímu a prokurátorom v kauze vraždy J.Kuciaka

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas stretnutia s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom 24. júla 2019 v Elyzejskom paláci v Paríži. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 19. augusta (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová plne dôveruje vyšetrovaciemu tímu a dozorujúcim prokurátorom, ktorí sa zaoberajú kauzou vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.

"Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry dnes potvrdili, že existujú vážne poznatky o trestných činoch predstaviteľov štátnych orgánov. Považujem tieto informácie za mimoriadne závažné," uviedla hlava štátu.

Čaputová zdieľa presvedčenie vyšetrovateľov i dozorujúcich prokurátorov, že v záujme vyšetrenia celého prípadu je potrebné, aby ľudia, ktorých sa dôvodné podozrenia vyplývajúce z komunikácie s jedným z obvinených týkajú, prišli dobrovoľne v tejto veci vypovedať. "Je to potrebné, aby si občania mohli uchovať dôveru v právo a spravodlivosť. Budem aj naďalej pozorne sledovať vývoj situácie a vo vhodnom čase zaujmem zásadné stanovisko," dodala.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v pondelok odmietol spochybňovanie vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ako aj prípravy vraždy prokurátorov Petra Šufliarskeho a Maroša Žilinku i advokáta Daniela Lipšica.

Spochybňovanie zo strany niektorých médií a politikov považuje za neodôvodnené a vyvolávajúce otázku, komu a načo má poslúžiť. Orgány činné v trestnom konaní majú pri vyšetrovaní podľa jeho slov vynakladať mimoriadne úsilie.

Obžaloby v prípade vraždy Jána Kuciaka by mali byť vznesené do konca novembra tohto roka. Marian K. by mal byť podľa prokurátorov zatiaľ finálnym objednávateľom vraždy novinára.