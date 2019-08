TASR

Ministerka Kalavská: O alternatívach reformy nemocníc sa ešte bude diskutovať

Zároveň potvrdila, že projekt nebude mať formu ústavného zákona. To od šéfky rezortu žiadal predseda Smeru-SD Robert Fico.

Andrea Kalavská, archívna snímka — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 19. augusta (TASR) – O alternatívach reformy slovenských nemocníc, o tzv. stratifikácii, sa ešte bude diskutovať. Uviedla to ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) v pondelok pred rokovaním Hospodárskej a sociálnej rady SR.

„V súčasnosti ako jeden z bodov na dnešnom rokovaní bude aj stratifikácia," povedala Kalavská s tým, že ďalšie kroky podnikne podľa toho, čo prinesie diskusia. Tiež poznamenala, že s Robertom Ficom si „vydiskutovali náležitosti, ktoré si potrebovali vydiskutovať".

Pripustila, že je zmierená s tým, že reformu poslanci Smeru-SD nepodporia. Ako dodala, cieľom celej stratifikácie bolo pomôcť slovenskému zdravotníctvu, hlavne ústavnej zdravotnej starostlivosti. „Politické vytĺkanie kapitálu, alebo politikárčenie už vonkoncom neprospeje slovenskému pacientovi," uzavrela.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) pripomenul, že stratifikácia nezačína v tomto ani budúcom roku. Myslí si, že stále je dosť času na argumentovanie, analyzovanie a vysvetľovanie. „Možno by sme sa skôr mohli ešte v tomto čase povenovať analýze, čo stratifikácia znamená pre reálny dopad na každú nemocnicu a na každého občana najmä vo vzdialených regiónoch," povedal.

Podporu stratifikácii v podobe obyčajného zákona zatiaľ avizovala opozičná SaS. Hnutie Sme rodina sa k návrhu vyjadrí až vtedy, keď bude známa jeho finálna verzia. OĽaNO si myslí, že ak Smer-SD nepodporí návrh vlastnej ministerky, mala by Kalavská podať demisiu. Navrhovaná reforma nemocníc ministerky zdravotníctva by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať.

Projekt by mala ministerka predložiť na rokovanie vlády 21. augusta. V prípade schválenia zákona by nadobudol účinnosť od 1. januára 2024. Dovtedy sa majú súčasné nemocnice pretransformovať na nové typy.