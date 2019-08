TASR

Dnes o 11:23 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Prokurátori v prípade Kuciakovej vraždy prišli s obvineniami, ktoré vedú na najvyššie miesta

Úrad špeciálnej prokuratúry na pondelkovej tlačovej konferencii priniesol nové informácie ohľadom vraždy, ktorá vo februári 2018 otriasla Slovenskom.

Na archívnej snímke sviečky a kvety na počesť zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka. — Foto: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA 19. augusta (TASR) - Obžaloby v prípade vraždy Jána Kuciaka by mali byť vznesené do konca novembra tohto roka. Na tlačovej konferencii v Pezinku o tom informovali prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

Napriek tomu, že obvinenie voči Marianovi Kočnerovi bolo vznesené o pol roka neskôr ako voči pôvodným štyrom obvineným, očakáva sa, že obžaloba sa bude podávať voči Alene Zsusovej, Tomášovi Szabóovi, Miroslavovi Marčekovi a Marianovi Kočnerovi ako objednávateľovi naraz.

Za predpokladu, že bude vyšetrovanie ukončené do 27. novembra tohto roka, by sa nemuselo pristúpiť k predĺženiu vyšetrovacej väzby. „Pokiaľ nedôjde k zásadným zmenám, urobíme všetko pre to, aby následne mohla byť pre uvedené skutky podaná obžaloba na Špecializovaný trestný súd," uviedol prokurátor ÚŠP.

Získali vážne poznatky

Prokurátor ÚŠP sa taktiež vyjadril, že sa ustálila vyšetrovacia verzia, v ktorej nefiguruje ako strelec Szabó, ale Marček. Zbraň, ktorou to mal urobiť, zatiaľ orgány činné v trestnom konaní nenašli, zaistili len jej hlaveň, vedia vraj však, kto ju zabezpečil a kto ju upravil.

Snímka z tlačovej konferencie Úradu špeciálnej prokuratúry v Pezinku k vyšetroviu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku 19. augusta 2019. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Prokurátori zároveň v tlačovej besede uviedli, že získali vážne poznatky o trestných činoch predstaviteľov štátnych orgánov. Prokurátor ÚŠP odmietol špecifikovať konkrétnych predstaviteľov, avšak neskôr spresnil, že išlo o predstaviteľov štátnych a justičných orgánov.

„Nikdy som nepodľahol žiadnym vplyvom a v tomto mienim pokračovať aj do budúcnosti," povedal na margo svojej nezávislosti jeden z dvoch dozorujúcich prokurátorov vraždy Kuciaka. Ďalej uviedol, že opakovane upozorňoval na to, že sa budú stupňovať snahy spochybňovať ich osoby ako členov vyšetrovacieho tímu.

Ako dôvod uviedol fakt, že v rámci vyšetrovania sa dozvedeli poznatky a získali dôkazy o „závažnej protispoločenskej a protiprávnej činnosti ďalších osôb, vrátane predstaviteľov štátnych orgánov". Ďalej prokurátor ÚŠP spresnil, že práve tieto osoby z prostredia štátnych orgánov majú dôvodný záujem na tom, aby spochybnili členov vyšetrovacieho tímu, a aj dôkazy, aby zmarili objektívne vyšetrovanie ich činnosti.

Prokurátori tiež vyzvali novinárov a verejnosť, aby neverili útokom na políciu a vyšetrovanie, ktoré sa podľa ich slov len znásobia.

Úrad špeciálnej prokuratúry zároveň uviedol, že nemá presvedčivé dôkazy o tom, že si Marian Kočner objednal vraždy prokurátorov a advokáta. Podľa prokurátorov ide o otvorenú otázku.

Správu budeme aktualizovať.