TASR

Dnes o 10:53 čítanie na minútu 0 zdieľaní Furmanské preteky v Sobrancoch ponúkli drinu, kulinárstvo i spoznávanie regiónu

Deviaty ročník sobraneckých Furmanských pretekov priniesol rekordný počet súťažiacich, štedrú gastronomickú ponuku i výlet k Beňatinskému travertínu. V troch súťažných disciplínach zmeralo svoje zručnosti 15 furmanov.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Roman Hanc

Sobrance 18. augusta (TASR) – . Príležitosť užiť si atmosféru jedného z TOP podujatí Košického samosprávneho kraja (KSK) v areáli Sobraneckých kúpeľov využilo v nedeľu takmer desaťtisíc návštevníkov. TASR o tom informovala manažérka podujatia Mária Kasičová.

„Sobranecké furmanské preteky sa realizujú v jedinečnom areáli. Keď si pozriete furmanské preteky po celom Slovensku, väčšinou je to na ihriskách alebo na planinách. Iba tu, v lesoparku Sobranecké kúpele je to so stromami. Koníky ako keby pracovali v lese naozaj," opísala hlavnú devízu podujatia Kasičová.

Na atraktívnosti však, ako ďalej uviedla, preteky získavajú vďaka patronátu krajskej organizácie cestovného ruchu. Spolupráca prináša podľa jej slov veľa nových podnetov. Podujatie tak už neponúka len pohľad na ťažkú prácu koní a furmanov.

Súčasťou deviateho ročníka bola i takzvaná gastrozóna a zóna pre deti a tiež možnosť výletu k Beňatinskému travertínu. Snahou zatraktívniť podujatie sa organizátori, samospráva i kraj, zároveň usilujú o zvýšenie záujmu verejnosti o región z hľadiska cestovného ruchu.

Podľa slov výkonnej riaditeľky Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej, TOP podujatia KSK sú "výkladnou skriňou" toho, čo kraj v rámci turizmu ponúka. „Je dôležité, aby nešlo len o samotné podujatie, ale aj o ponuku, ktorú tu máme. A v tomto prípade furmanské preteky, Sobranecké kúpele, Morské oko, nádherná Beňatina, to je tá ponuka, ktorú popri tomto podujatí chceme predstaviť," vyzdvihla turistickú atraktívnosť regiónu Vargová Jurková.

Podporiť myšlienku rozvoja turizmu v regióne prišiel do Sobraniec v nedeľu aj podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši. Podľa jeho slov turizmus môže byť v sobraneckom okrese kľúčom k pozdvihnutiu úrovne rozvinutosti okresu. „Mnoho ľudí tu príde kvôli furmanským pretekom raz, a druhýkrát tu príde kvôli tomu, že spozná prírodu, nájde tu prírodné krásy. Tento okres je unikátny," uviedol pre TASR.

V deviatom ročníku sobraneckých Furmanských pretekov si v troch súťažných disciplínach zmeralo svoje zručnosti 15 furmanov. Absolútnym víťazom pretekov, ktorému sa podarilo zdolať svojich súperov vo všetkých troch disciplínach, sa stal Ján Juško z Belej nad Cirochou (okr. Snina). Za najkrajšieho koňa pretekov označili diváci Gaštana. Jeho majiteľom je Vladimír Zimný.