Kristián Plaštiak

Dnes o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Etiópia zasadila rekordných 350 miliónov stromov. Dosiahnuť chce však až štyri miliardy

Za projektom stojí ambiciózny predseda vlády Abiy Ahmed. V máji založil iniciatívu Zelené dedičstvo.

Ilustračné foto — Foto: Aron Simeneh

ADDIS ABEBA 19. augusta - Ešte v júli sme vás informovali o tom, že Etiópčania zasadili viac ako 350 miliónov stromov, čím pokorili svetový rekord v počte stromov zasadených za jediný deň. Krajina teraz hlása, že chce pokoriť hranicu štyroch miliárd, informuje portál The New York Times.

Stojí za tým ambiciózny projekt etiópskeho premiéra Abiyho Ahmeda, ktorý má pomôcť s obnovou scenérie tejto africkej krajiny. Pustošia ju totiž odlesňovanie a klimatické zmeny. A zašpiniť si ruky sa nebojí ani sám Ahmed.

Rekordný deň

Kancelária premiéra 25. júla ráno zverejnila príspevok na Twitteri, v ktorom uviedla, že krajina sa pokúsi pokoriť svetový rekord, pričom si na to vymedzila dvanásť hodín. Kvôli tomu zatvorili viacero škôl i vládnych úradov. Sám premiér zasadil strom v meste Arba Minch na juhu krajiny a svojich spoluobčanov vyzval, aby taktiež „vyšli von a zanechali po sebe vlastnú stopu“.

V tom čase bola rekordérom v počte zasadených stromov za jediný deň India. V roku 2017 sa jej za dvanásť hodín podarilo zasadiť 66 miliónov stromov.

Fotografia zo sadenia stromov v Etiópii Foto: Facebook/Aron Simeneh

Predseda ešte v máji spustil iniciatívu s názvom Zelené dedičstvo, ktorej cieľom je výsadba štyroch miliárd stromov do októbra tohto roku. Tamojšie poľnohospodárske úrady informujú, že dosiaľ bolo v takmer všetkých častiach tejto východoafrickej krajiny zasadených vyše 2,6 miliardy stromov. To by znamenalo, že ich smelý plán je skutočne je uskutočniteľný.

Zem sa zalesní

Podľa organizácie Farm Africa, ktorá sa zaoberá miestnym lesným hospodárstvom, sú dosiaľ zalesnené len menej než štyri percentá krajiny. To predstavuje obrovský pokles oproti 30 percentám, ktoré v Etiópii pokrývali lesy na konci 19. storočia. Ako príčiny rýchleho odlesňovania sa zvyknú uvádzať rýchlo rastúca populácia, potreba väčšieho množstva poľnohospodárskej pôdy, neudržateľné využívanie lesov či klimatická zmena.