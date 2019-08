TASR

Polášek s Dodigom vyhrali štvorhru v Cincinnati: Najväčší triumf v kariére

Polášek na prelome júla a augusta uspel aj vo finále štvorhry na antukovom turnaji ATP v Kitzbüheli spolu s Rakúšanom Philippom Oswaldom.

Slovensko-chorvátsky pár Filip Polášek (vpravo) a Ivan Dodig — Foto: TASR/AP

Cincinnati 18. augusta (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom zvíťazili v nedeľňajšom finále štvorhry na turnaji ATP v Cincinnati. V boji o titul zdolali najvyššie nasadený kolumbijský pár Juan-Sebastian Cabal, Robert Farah 4:6, 6:4 a 10:6.

Polášek s Dodigom stratili hneď v prvej hre zápasu servis. O osude prvého setu rozhodol práve tento moment, keďže Dodigova strata podania bola v ňom jediná. Cabal s Farahom nečelili v prom sete ani jednému brejkbalu, po tých úvodných už ani Dodig s Poláškom.

Jeden z najväčších úspechov kariéry

V druhom sete si súperi držali servis a rozhodla ho až desiata hra, v ktorej úradujúci víťazi štvorhry z Wimbledonu stratili podanie. Zápas tak dospel až do tzv. supertajbrejku, ktorý Polášek s Dodigom napokon zvládli lepšie a vyhrali ho 10:6. Polášek bol prvýkrát vo finále turnaja Masters 1000 a podaril sa mu tak jeden z najväčších úspechov v kariére.

Polášek na prelome júla a augusta uspel aj vo finále štvorhry na antukovom turnaji ATP v Kitzbüheli spolu s Rakúšanom Philippom Oswaldom. Tridsaťštyriročný Slovák tak už má na konte 13 deblových titulov na okruhu ATP. Spolupráca Poláška s Dodigom je veľmi úspešná, semifinalisti z tohtoročného Wimbledonu sa po turnaji v All England Clube presunuli do Kanady, kde v Montreale neuspeli hneď v prvom kole.

V Cincinnati sa im však darilo, na ceste do finále slovensko-chorvátska dvojica vyradila aj domáce legendy tenisovej štvorhry dvojičky Bryanovcov. V štvrťfinále si poradili s druhým najvyšším nasadeným párom v rámci pavúka a vo finále zdolali aj svetové jednotky.

Žiaden slabý súper

„Myslím si, že dnes to bol naozaj výborný zápas, od začiatku to malo vysokú úroveň. Viacmenej sa hralo úplne bez chýb. Bolo to o pár loptách, ktoré v prvom sete boli trochu proti nám a v druhom sete zase išli pre nás. Som rád, že to dopadlo tak ako to dopadlo. My sme hrali od začiatku dobre, neustále sme vytvárali na ich servise tlak. Hovorili sme si obaja, aby sme vydržali a tlačili ich. Na setbale dali dvojchybu a v tajbrejku nám to psychicky pomohlo a vyšiel nám lepšie," povedal v rozhovore pre TASR daviscupový reprezentant SR, ktorý sa týmto triumfom posunul v onlajn rebríčku ATP vo štvorhre o osem pozícií na 30. miesto.

Polášek označil výhru v Cincinnati za najväčšiu v kariére: „Určite je to najväčší úspech kariéry. Zakončiť turnaj víťazstvom je vždy najviac. A za druhé, toto sú najťažšie turnaje. My sme tu boli ako posledný pár v súťaži, dostali sme sa sem s rankingom 67. Tu nebol ani jeden slabý tím. Zdolali sme tu jeden skvelý pár za druhým. Sú to skoro samí grandslamoví šampióni, takže toto je úplne najviac."