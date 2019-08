Kristián Plaštiak

Na Islande pochovali ľadovec, ktorý sa roztopil kvôli ľudstvu. Odkaz, ktorý zanechali, by si mali prečítať všetci

Víkend sa na Islande niesol v smútočnom duchu. Tamojší ľadovec Okjökull sa vplyvom klimatických zmien roztopil.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

REYKJAVÍK 19. augusta - Pred časom sme vás informovali, že Island vplyvom klimatických zmien prichádza o ľadovce. Prvým sa stal ľadovec Okjökull, ktorý sa nachádzal na vrchole štítovej sopky Ok. Ešte v minulom storočí sa rozkladal na území približne 15 kilometrov štvorcových, no dnes ho pripomína už iba pamätná tabuľa.

Islanďania sa rozhodli zorganizovať akýsi „pohreb“, aby si uctili prírodný skvost, ktorý zmizol z povrchu ich krajiny. Včerajšok sa preto stal smutným dňom ich histórie. Ako informuje agentúra AP, desiatky ľudí spoločne s predsedníčkou vlády Islandu, Katrín Jakobsdóttirovou, vystúpili na vrchol niekdajšieho ľadovca, aby mu vzdali hold.

Nesmieme strácať čas

Jasný odkaz venovala aj bývalá prezidenta Írska Mary Robinsonová. „Symbolická smrť ľadovca je pre nás varovaním, potrebujeme konať,“ uviedla podľa AP. Nemlčala ani Jakobsdóttirová: „Vidíme následky klimatickej krízy. Nesmieme strácať čas.“

Snímka skupiny počas výstupu na miesto bývalého ľadovca na vrchole sopky Ok Foto: TASR/AP

V utorok sa v Reykjavíku stretnú vodcovia všetkých severských krajín vrátane nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Jakobsdóttirová je rodáčkou z islandského hlavného mesta a dúfa, že sa jej podarí presvedčiť o vysokej priorite ochrany prírody pred klimatickými zmenami: „Viem, že vnúčatá sa ma jedného dňa spýtajú, čo sa vtedy dialo a prečo som neurobila dostatok.“

Island je známy aj pre svoju jedinečnú prírodu Foto: TASR/AP

List do budúcnosti

Tabuľa, ktorú na vrchol priniesli so sebou, je odkazom pre budúce generácie. „Tým, že takto označíme koniec Ok, dúfame, že upozorníme na to, o čo Zem prichádza, keď sa topia ľadovce,“ vysvetľuje antropologička Cymene Howeová z Rice University v Houstone. „Očakáva sa, že počas nasledujúcich dvesto rokoch sa všetky naše ľadovce vydajú rovnakou cestou," píše sa na pamätníku v islandčine a angličtine.

„Zmyslom tejto pamätnej tabule je uznať, že vieme, čo sa deje a čo je potrebné urobiť. Iba vy budete vedieť, či sa nám to podarilo,“ píše sa na tabuli, ktorá má názov „List do budúcnosti". Na plakete sa na záver nachádza číslo 415ppm CO2, čo je množstvo oxidu uhličitého v atmosfére. Namerané bolo v máji tohto roku a ide o rekordný údaj.

Pamätník ľadovca Okjökull, ktorý na vrchole zanechali Foto: Rice University

Islanďanom záleží na svojej krajine, preto musia podniknúť kroky, ako ju ochrániť, no pridať sa musia aj iné národy Foto: TASR/AP

Príroda sa mení

Na geologickej mape z roku 1901 zaberal Ok plochu 38 kilometrov štvorcových. V roku 1978 to boli 3 km² a v roku 2019 zostal z neho už menej než jeden kilometer štvorcový. Ide o prvý islandský ľadovec, ktorý sa roztopil kvôli klimatickej zmene.