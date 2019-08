TASR

Antidopingová agentúra SR chce zapájať športovcov do tvorby kódexov a noriem

Antidopingová agentúra tvrdí, že športovci by mohli byť súčasťou tvorby nového medzinárodného antidopingového kódexu, ktorý sa bude meniť už o dva roky.

Foto: Ilustračné — Foto: TASR/ AP

Bratislava 18. augusta (TASR) - Jedným z cieľov Antidopingovej agentúry SR je zapájať športovcov do tvorby kódexov a právnych noriem. Svetová antidopingová agentúra (WADA) zastáva teóriu, že športovci by mali mať právomoci čo sa týka politiky svetového a národného antidopingového programu. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojej internetovej stránke.

„Mnoho národných antidopingových agentúr vytvorilo svoju vlastnú komisiu športovcov. Keď som skúmala možnosti, ktoré máme na Slovensku, zdalo sa mi rozumnejšie spojiť sa so Slovenským olympijským a športovým výborom, ktorý je strechou nášho športu,“ povedala riaditeľka Antidopingovej agentúry SR Žaneta Csáderová. Zástupcom komisie športovcov Slovenského olympijského a športového výboru pre antidoping sa stal sánkar Jakub Šimoňák.

Najväčší problém vidí Šimoňák v nedostatočnom vzdelávaní športovcov o dopingu, ale takisto aj v oblasti práv a povinností. „Byť športovcom neznamená reprezentovať len krajinu, ale aj reprezentovať seba v duchu čistého športu. V pozícii zástupcu športovcov zbieram skúsenosti a poznatky, no takisto aj to, čo športovcov zaujíma, alebo trápi v oblasti dopingu,“ povedal športovec. Ako doplnil, Antidopingovej agentúre SR by chcel pomôcť dostávať problematiku dopingu viac do povedomia športovej verejnosti, aby sa začala sama o tieto témy zaujímať. Antidopingová agentúra tvrdí, že športovci by tak mohli byť súčasťou tvorby nového medzinárodného antidopingového kódexu, ktorý sa bude meniť už o dva roky.