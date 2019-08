TASR

Futbal: Cuisance sa upísal Bayernu, Salihamidžič: Drieme v ňom obrovský potenciál

Mníchov 18. augusta (TASR) - Úradujúci nemecký futbalový majster Bayern Mníchov skompletizoval prestup stredopoliara Michaela Cuisancea z Borussie Mönchengladbach. Dvadsaťročný Francúz podpísal v nedeľu s bavorským veľkoklubom päťročný kontrakt.

Vedenie Bayernu nezverejnilo prestupovú čiastku, podľa nemeckých médií zaplatili Mníchovčania Gladbachu približne 10 miliónov eur. Cuisance patrí medzi najväčšie mladé talenty súčasného futbalu. „Už vo svojej premiérovej sezóne medzi profesionálmi bol vyhlásený za najlepšieho hráča Gladbachu. Je technicky nesmierne nadaný hráč, drieme v ňom obrovský potenciál,“ vyjadril sa na adresu novej posily športový riaditeľ Bayernu Hasan Salihamidžič.

Cuisance prišiel do tímu "Fohlenelf" v roku 2017 z AS Nancy, no nepodarilo sa mu prebojovať do základnej jedenástky. Počas svojho pôsobenia v Gladbachu naskočil do 39 duelov, v ktorých trikrát asistoval. Jeho kontrakt s Borussiou mal vypršať až v júni 2023. Cuisance je po Lucasovi Hernandezovi, Benjaminovi Pavardovi, Jann-Fiete Arpovi, Ivanovi Perišičovi a Philippem Coutinhovi už šiestou posilou Bayernu v tomto prestupovom období. Informáciu priniesla agentúra DPA.