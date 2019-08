TASR

Gemerský folklórny festival otvorí brány po 46. raz

Trojdňové podujatie odštartuje vo štvrtok 22. augusta festivalová novinka, etno workshop zameraný na revitalizáciu tradičného ľudového odevu a doplnkov.

— Foto: TASR - Diana Semanová

Rejdová 18. augusta (TASR) – Gemerský folklórny festival (GFF) v Rejdovej v okrese Rožňava, ktorý je prehliadkou toho najlepšieho z východoslovenského folklóru, otvorí 22. až 24. augusta svoje brány po 46. raz. Ako uvádzajú organizátori, program podujatia tentoraz obohatia hostia a finalisti z televíznej šou Zem spieva.

Trojdňové podujatie odštartuje vo štvrtok 22. augusta o 18.00 h festivalová novinka, etno workshop zameraný na revitalizáciu tradičného ľudového odevu a doplnkov. O 22.00 h pokračuje tanečným domom s Petrom Vajdom a muzikantmi ľudovej hudby Ondreja Hlaváča.

V piatok (23. 8.) po slávnostnom otvorení festivalu o 18.00 h sa na rejdovskom pľaci postupne vystriedajú muzikanti, speváci i tanečníci. Tradične festival odštartuje miestna folklórna skupina Hôra. Predstavia sa absolventi so svojimi lektormi z detského muzikantského tábora a Martin Repáň so svojou Repáňovskou muzikou z Terchovej.

„Tá pravá, nefalšovaná rejdovská zábava so zapojením návštevníkov sa však začína až okolo pol desiatej večer. Kto si chce zanôtiť, nech navštívi spevácky dom u Petriska, kde sa môže naučiť ľudové piesne spod Stromíša. Tancovačka na pľaci s členmi skupiny Bardfa zaručuje ozajstný zážitok pre všetkých, ktorí majú radi ľudové tance. Veselica v obci a v miestnych ‚kerčmách‘ potom zavŕši druhý festivalový deň,“ prezradila detaily riaditeľka Gemerského osvetového strediska (GOS) Helena Novotná.

Sobotňajší (24. 8.) program má dramaturgicky dve časti. O desiatej sa otvárajú rejdovské dvory a do pol druhej poobede sa koná detský program na javisku pri kostole. Už tradične v tomto pásme dostávajú priestor na účinkovanie klienti z Domova sociálnych služieb Jasanima z Rožňavy, ale predstaví sa aj spevácka skupina Šafolka zo Smižian, ktorá sa zviditeľnila vo folklórnej šou Zem spieva.

Ako povedal predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, festival robí kraju a jeho tradíciám skvelé meno a pre východniarov je to jeden z najväčších folklórnych sviatkov. „Ak chcete zažiť Gemer s úprimnou pohostinnosťou miestnych, pestrou zmesou ľubozvučného nárečia, tancov, piesní, vôní a chutí, určite by ste si mali naplánovať výlet do Rejdovej,“ pozval Trnka.

Organizátormi 46. ročníka GFF sú GOS a obec Rejdová. Záštitu nad podujatím prevzal predseda KSK. Festival z verejných zdrojov podporil hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia a KSK.