TASR

Dnes o 13:11 čítanie na minútu 0 zdieľaní Futbal: Pochettino po neuznanom góle Jesusa: Zamiloval som sa do VAR

"Spurs" počas celého duelu ťahali za kratší koniec.

Futbalista Tottenhamu Lucas Moura (vľavo) sa teší po strelení gólu v sobotňajšom šlágri 2. kola anglickej Premier League Manchester City — Foto: TASR/AP

Manchester 18. augusta (TASR) - Futbalistom Tottenhamu Hotspur v sobotňajšom šlágri 2. kola anglickej Premier League na pôde Manchestru City opäť výrazne pomohol systém VAR. V nadstavenom čase za nerozhodného stavu 2:2 dokázal rozvlniť sieť útočník "Citizens" Gabriel Jesus, ktorý sa po rohovom kope dostal v šestnástke ku odrazenej lopte a nekompromisne prekonal Huga Llorisa. Hlavný arbiter Michael Oliver však následne dostal signál na preverenie situácie a gól z dôvodu hry rukou domáceho obrancu Aymerica Laporteho neuznal, čím dopomohol "kohútom" ku zisku bodu.

„Zamiloval som sa do systému VAR,“ zažartoval po zápase kouč hostí Maurizio Pochettino. "Spurs" počas celého duelu ťahali za kratší koniec. Za celý zápas ohrozili bránu domácich len dvakrát, no oba strelecké pokusy v podaní Erika Lamelu a Lucasa Mouru skončili v sieti Edersona. Nepresvedčivý výkon Pochettino čiastočne pripisoval ďalším možným zmenám v kádri počas aktuálneho prestupového obdobia. Na odchode z klubu sú podľa viacerých zdrojov Christian Eriksen, Toby Alderweireld i Jan Vertonghen. Prví dvaja menovaní napriek tomu nastúpili v základnej zostave. „Káder stále nie je kompletný. Nie je ľahké čakať do konca prestupového obdobia na to, kto ešte odíde a kto nakoniec zostane,“ dodal.

Výkon svojich zverencov si naopak pochvaľoval Pep Guardiola. Napriek strate bodov bol s hrou tímu spokojný. „Neviem, či sa dá hrať vôbec lepšie, ako sme hrali dnes. Naozaj sme hrali neuveriteľne, napriek tomu sme nedokázali zvíťaziť. Teraz bude dôležité pravidelne opakovať tento výkon,“ dodal Guardiola, ktorý sa vyjadril aj ku kontroverznej situácii v závere zápasu: „Rozhodcovia a VAR nám to, žiaľ, neuznali. Úprimne - je to ťažké, no nič sa s tým nedá robiť.“ Jeho zverenci majú po dvoch kolách na svojom konte štyri body. Za Liverpoolom však už zaostávajú o dva body. "The Reds" si v paralelne prebiehajúcom zápase poradili so Southamptonom.

Najbližšie sa Guardiolovi zverenci predstavia v nedeľu 25. augusta na pôde Bournemouthu. Tottenham privíta v ten istý deň Newcastle United. Informáciu priniesla agentúra AFP.