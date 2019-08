TASR

Dnes o 09:48 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Tenis: Djokovič vypadol v semifinále v Cincinnati, nestačil na Medvedeva

Najvyššie nasadený hráč nestačil v semifinále na turnajovú deviatku Daniila Medvedeva z Ruska.

Na snímke je srbský tenista Novak Djokovič — Foto: TASR/AP

Cincinnati 18. augusta (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič neobháji titul vo dvojhre na turnaji Masters 1000 v americkom Cincinnati. Najvyššie nasadený hráč nestačil v semifinále na turnajovú deviatku Daniila Medvedeva z Ruska, ktorému v noci na nedeľu podľahol v troch setoch 6:3, 3:6, 3:6.

Djokoviča limitovali problémy s lakťom, bolesti sa v piatok ešte zintezívnili. „Prehral som, ale nedá sa povedať, že by som hral vyložene zle. V mojej hre vidím väčšinou pozitíva. Podľahol som súperovi, ktorý hral úžasný tenis,“ citovala svetovú jednotku agentúra AP. Medvedev po prehre v prvom sete dokázal nepriaznivo sa vyvíjajúci duel otočiť, na ceste za víťazstvom nastrieľal 14 es. „Ani neviem, ako som dokázal tento zápas zvrátiť. Po prvom sete som bol taký unavený, myslel som si, že neudržím to vysoké tempo. V druhom sete sa však naskytla šanca získať "momentum" a publikum mi dodalo energiu. Je to skvelý pocit vyhrať a zdolať svetovú jednotku,“ vyslovil sa ruský tenista.

Vo finále Medvedev narazí na Belgičana Davida Goffina, ktorý ako šestnásty nasadený zdolal Francúza Richarda Gasqueta v dvoch setoch 6:3 a 6:4.