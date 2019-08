TASR

Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v 5. kole Fortuna ligy v Trnave

Futbalovejší Trenčania si odviezli tri body.

Foto: Ilustračné — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 17. augusta (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v sobotu v 5. kole Fortuna ligy v Trnave 2:1.

Od začiatku stretnutia boli kombinačne lepší hostia a aj preto sa viac hralo na trnavskej polovici. Až v 15. minúte nebezpečne vystrelil na trnavskú bránu Keston. Krátko pred uplynutím polhodiny unikol po pravej strane Diogo, jeho prízemný center napálil Tavares do Šemrinca a vyrazenú loptu poslal do trenčianskej brány Sobczyk. Domáci sa z vedenia dlho netešili, v 35. minúte po obrovskej chybe Haliloviča vyrovnal na 1:1 Comvalius. V poslednej 5-minútovke najskôr Bukari netrafil bránu a následne brankár Šemrinec kryl hlavičku Lovata.

V druhom polčase nasjkôr Čatakovič nebezpečnou krížnou strelou ohrozil Rusova. Následne nezakončili svoje akcie Dangubič ani Sobczyk. V 48. minúte išiel vedľa trnavskej brány priamy kop Raguliča. Po hodine hry strelu Čatakoviča kryl Rusov. Domáci mali šancu v 68. minúte, no Sobczyk hlavičkoval do rúk brankára Šemrinca. V 72. minúte dali Trenčania druhý gól, keď centrovanú loptu podvihol do vlastnej brány stopér Mitrea a rozhodol o konečnom výsledku. Záverečná snaha Trnavčanov nepriniela vytúžené ovocie, keď v 87. minúte Mihálek hlavičkoval vedľa a v nastavenom čase Tavares po prihrávke Tešiju netrafil bránu. Futbalovejší Trenčania si odviezli zaslúžené tri body, proti nečakane indisponovanému Spartaku.

Roman Marčok, tréner Trenčína: „Dnes sme boli dobre organizovaní, pripravovali sme sa na súpera, vedeli sme, čo budú domáci hrať. Obrana nám fungovala fantasticky a v ofenzíve sme podali dobrý výkon, okrem krídelníkov. Súper nás nestačil dostupovať, v zápase sme mali štyri šance, dve sme využili a myslím, že sme zaslúžene vyhrali.“

Ricardo Cheu, tréner Trnavy: „Nesúhlasím s tým, čo povedal tréner hostí, pretože nemohli byť na nás tak pripravení, nakoľko sme preskupili rady a hrali inak, ako doteraz. Napriek tomu sme horeli v súbojoch jeden na jedného, čo pripisujem tomu, že hráči zo základnej zostavy majú v nohách veľa zápasov a fyzicky nestíhame. Rovnako som nevidel toľko šancí, ako spomínal tréner, videl som dva góly z dvoch našich obrovských chýb. V prvom prípade Halilovičova, keď stratil loptu a v druhom po vlastnom góle Mitrea. Mali sme dosť šancí streliť druhý gól, či už to bol Sobczyk, Mihálek a dvakrát Tavares. Trenčania odohrali veľmi dobrý zápas, prišli k nám vyhrať a to sa im aj podarilo. Blahoželám súperovi, dali o gól viac a zaslúžene vyhral.“