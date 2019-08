TASR

Včera o 22:13 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava zvíťazili v 5. kole Fortuna ligy nad ŠKF iClinic Sereď

Zverenci trénera Jána Kozáka ešte v lige nestratili ani bod a sú na čele tabuľky.

Na snímke je tréner tímu ŠK Slovan Bratislava Ján Kozák ml. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Myjava 17. augusta (TASR) - Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava zvíťazili v sobotu v Myjave aj v 5. kole Fortuna ligy nad ŠKF iClinic Sereď 4:0. Zverenci trénera Jána Kozáka ešte v lige nestratili ani bod a sú na čele tabuľky.

Favorizovaný majster nastúpil v pozmenenej zostave, keď tréner Ján Kozák šetril viacerých hráčov na duel Európskej ligy UEFA s PAOK Solún. Napriek tomu od prvých minút "belasí" kontrolovali priebeh. Do vedenia išli v 24. minúte, keď dostal za obranu prihrávku Bajrič a dravým spôsobom sa presadil cez brankára Ilieva. Aj druhý gól hostí dal obranca, po šikovnej pätičke Daniela sa dostal do šestnástky Abena, obhodil si brániaceho hráča a pekne našiel úplne voľného Suchockého. Ten uprostred šestnástky pekne zvládol zakončenie do protipohybu brankára.

V 63. minúte mal šancu zvýšiť Strelec, ale ani na dvakrát neprekonal Ilieva, ktorý ho zázračne vychytal. No len o dve minúty už predsa len Slovan strelil tretí gól, keď prenikol stredom Šporar po výbornej prihrávke od Daniela a Iliev už proti suverénnemu zakončeniu Slovinca nemal nárok. Slovan ešte v nadstavenom čase po hlavičke Ratao strelil štvrtý gól a v lige je stále stopercentný.

Ján Kozák ml., tréner Slovana: „Mne sa dnešný zápas hodnotí veľmi dobre. Celý čas sme mali hru pod kontrolou. Chceli sme byť trpezliví, pretože sme vedeli, že Sereď dobre bráni. Zo začiatku tam boli nejaké ľahké straty a náznaky šancí súpera. Po našich góloch sa to však úplne upokojilo a s prehľadom sme dosiahli zaslúžené víťazstvo. Opäť sme rotovali zostavu, niečo bolo aj také nezamýšľané, niektorí hráči mali zdravotné ťažkosti. Verím, že všetci budú do duelu s PAOK Solún v poriadku. Šancu dostali iní chalani, ktorí v pohári nehrali, a ukázali kvalitu, čo nás teší. Rotácia zostavy prospieva aj klíme v tíme, každý hráč vie, že je dôležitý a cíti šancu prehovoriť do boja o miesto v základnej jedenástke pre ďalší zápas. Výsledok dnes hovorí za všetko.“

Slavče Vojneski, tréner Serede: „Takticky sme si analyzovali Slovan a pripravovali sme sa na jeho silné stránky. Vieme, že je to najkvalitnejší tím v lige. Do zápasu sme vstúpili dobre, mali sme niekoľko náznakov príležitostí. Na kolená nás zrazili dve hrubé chyby pri situáciách, ktoré sme si zdôrazňovali na predzápasovej príprave. Cez nášho stopéra Michalíka prešli dve lopty, po ktorých súper skóroval a dostal sa na koňa. Po prestávke sme sa ešte snažili niečo spraviť s vývojom zápasu, miesto zníženia sme však inkasovali tretí gól a potom už to pre nás bolo veľmi náročné.“