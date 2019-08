TASR

Futbal: Bayern získal z Mönchengladbachu talentovaného Cuisancea

Za prestup stredopoliara Michaela Cuisancea zaplatil Borussii Mönchengladbach údajne 10 miliónov eur.

Foto: Ilustračné — Foto: TASR/AP

Mníchov 17. augusta (TASR) - Úradujúci nemecký majster Bayern Mníchov získal do svojich radov jeden z najväčších mladých talentov súčasného futbalu. Za prestup stredopoliara Michaela Cuisancea zaplatil Borussii Mönchengladbach údajne 10 miliónov eur.

Dvadsaťročný Francúz prišiel do tímu "Fohlenelf" v roku 2017 z AS Nancy, no nepodarilo sa mu prebojovať do základnej jedenástky. Počas svojho pôsobenia v Gladbachu naskočil do 39 duelov, v ktorých trikrát asistoval. „Drieme v ňom obrovský potenciál. Má tú správnu mentalitu a neuveriteľnú techniku práce s loptou," zhodnotil novú akvizíciu športový riaditeľ bavorského veľkoklubu Hasan Salihamidžič.

Cuisance je po Lucasovi Hernandezovi, Benjaminovi Pavardovi, Jann-Fiete Arpovi, Ivanovi Perišičovi a Philippem Coutinhovi už šiestou posilou Bayernu v tomto prestupovom období. Informáciu priniesla agentúra DPA.