Golf: Ružek ozdobil zisk juniorského titulu úderom hole-in-one

Víťazovi najstaršej juniorskej kategórie do 21 rokov Lukášovi Ružekovi sa podaril aj husársky kúsok.

Foto: Ilustračné — Foto: pixabay.com

Bratislava 17. augusta (TASR) - Katarína Drocárová a Lukáš Ružek sa stali slovenskými juniorskými šampiónmi v golfe v kategórii do 21 rokov. Národné tituly si vybojovali na medzinárodných majstrovstvách SR, ktoré od stredy do piatka hostil golfový areál Sedín.

Drocárová z golfového klubu Welten ovládla kategóriu do 21 rokov suverénnym spôsobom, hoci druhé z troch kôl jej nevyšlo a zahrala v ňom až 7 úderov nad par. V konečnom poradí napokon bola o lepšia o osem rán pred krajankami Michaelou Vavrovou a Margarétou Verešovou.

V kategórii dievčat do 18 rokov sa z prvenstva tešila česká reprezentantka Gabriela Roberta Vítů pred Slovinkou Vidou Obersnelovou. Najvyššie umiestnenou Slovenkou v celkovom poradí kategórie bola štvrtá Ema Dobiašová z golfového klubu Penati a stala sa domácou šampiónkou. „Posledný tretí deň nebol z výkonnostného hľadiska ideálny. Patovanie mi nešlo podľa predstáv, ale so situáciou som sa vyrovnala a zvládla ju," uviedla v tlačovej správe Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) Ema Dobiášová. Medzi dievčatami do 16 rokov, v najpočetnejšej 24-člennej konkurencii, triumfovala po suverénnom výkone v porovnaní so súperkami Antónia Zacharovská z golfového klubu Lomnický pred českou konkurentkou Veronikou Kedroňovou.

Víťazovi najstaršej juniorskej kategórie do 21 rokov Lukášovi Ružekovi sa podaril aj husársky kúsok. V 2. kole zahral na siedmej jamke "hole-in-one", teda loptičku umiestnil dnu jedinou ranou z odpaliska. Ružek triumfoval o dve rany pred ďalším slovenským reprezentantom Matejom Zemanom a o štyri pred Jakubom Libom.

Slovenským šampiónom v kategórii do 18 rokov sa stal Matej Babic z golfového klubu Tále, triumfoval pred Rakúšanom Clemensom Furndrahtom a Nemcom Viktorom Krausem. „Som veľmi spokojný, pretože všetko dopadlo, ako malo. Z fyzickej i psychickej stránky som sa cítil dobre," povedal Babic. Medzi chlapcami do 16 rokov sa tešil z titulu majstra Slovenska Tomáš Mičian. O prvú priečku vo výsledkovej listine sa však delil so Slovincom Jakobom Balkovecom, keďže obaja potrebovali v troch kolách zhodný počet 218 rán.

Slovenskí golfisti ovládli na šampionáte s medzinárodným presahom päť zo šiestich kategórií. Celkový triumf si nepripísali len medzi dievčatami do 18 rokov. „Na podujatí sa zúčastnilo 118 hráčov z deviatich krajín. Teší nás, že naši reprezentanti ukázali v kvalitnej medzinárodnej konkurencii veľký potenciál. Viacerí z nich sa nestali len národnými šampiónmi, ale aj víťazi v konkurencii rovesníkov zo zahraničia, čo je skvelé," zhodnotil prezident SKGA Tomáš Stoklasa.