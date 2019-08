TASR

Dnes o 12:20 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bayern prvýkrát po siedmich rokoch nezačal výhrou. Hertha skvele bránila, tvrdí Kovač

V drese hostí hral do 78. minúty slovenský reprezentačný stredopoliar Ondrej Duda.

— Foto: TASR/ DPA

Mníchov 17. augusta (TASR) - Úradujúci nemecký futbalový majster Bayern Mníchov prvýkrát po siedmich rokoch neodštartoval nový ligový ročník víťazstvom. V piatkovom otváracom dueli Bundesligy 2019/2020 iba remizoval na domácom ihrisku s Herthou Berlín 2:2. V drese hostí hral do 78. minúty slovenský reprezentačný stredopoliar Ondrej Duda, jeho krajan a spoluhráč Peter Pekarík pre zranenie lýtka nefiguroval v zápise o stretnutí.

Zverencom trénera Nika Kovača pritom vyšiel vstup do zápasu, v 24. minúte našiel Serge Gnabry milimetrovým pasom za obranou hostí Roberta Lewandowskeho, ktorý v sklze poslal loptu za chrbát brankára Runeho Jarsteina. Hertha však dokázala otočiť priebeh stretnutia ešte v prvom polčase. Najskôr sa v 36. minúte presadil s prispením teču strelou spoza pokutového územia Dodi Lukebakio, nová posila Berlínčanov, a o dve minúty neskôr poslal Vedad Ibiševič lobom do samostatného nájazdu Marka Grujiča, ktorý zoči-voči brankárovi Manuelovi Neuerovi nezaváhal. Napriek enormnému tlaku v druhom dejstve dokázali domáci len skorigovať výsledok na konečných 2:2, keď pokutový kop v 60. minúte premenil Lewandowski.

„Hertha počas celého duelu skvele bránila, no musím povedať, že konečný výsledok dosiahla aj s trochou šťastia. My sme si vypracovali množstvo šancí, niektoré z nich boli vyložene "tutovky", no nemám to mojim hráčom za zlé. Nechali na ihrisku všetko, dominovali sme, no šťastie bolo dnes na súperovej strane," zhodnotil duel tréner Kovač.

„Po otváracom góle sme museli zmeniť rozostavenie. Bayern dominoval na krídlach a prechod na 4-3-3 nám pomohol vrátiť sa do hry. Remíza 2:2 je výsledok, ktorý si z Mníchova vezieme s radosťou," reagoval na priebeh stretnutia tréner Herthy Ante Čovič.

V 2. kole Bundesligy cestuje Bayern do Gelsenkirchenu, kde si v sobotu 24. augusta zmeria sily so Schalke 04. Hertha privíta o deň neskôr na domácom ihrisku Wolfsburg.