WNBA: Washington uspel na palubovke Minnesoty, Toliverová nehrala pre zranenie

Foto: Ilustračné — Foto: TASR – Milan Kapusta

New York 17. augusta (TASR) - Basketbalistky Washingtonu Mystics zvíťazili v noci na sobotu v zámorskej WNBA na palubovke Minnesoty Lynx 86:79. Po piatej výhre v rade si upevnili pozíciu na čele tabuľky Východnej konferencie, Minnesote patrí na Západe štvrtá priečka. Americká rozohrávačka so slovenským pasom Kristi Toliverová v drese Washingtonu do duelu opäť nezasiahla pre zranenie kolena.