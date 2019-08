Kristián Plaštiak

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní V tomto tričku chce ísť v prvý deň do školy. Chlapcovo dobré srdce si získalo ľudí na internete

Zdá sa, že malý Blake nemyslí iba na seba, ale aj na ostatné deti.

— Foto: Facebook/Unfading adornments

ATLANTA 18. augusta - Matka môže byť na svojho syna hrdá. Šesťročný Blake už onedlho nastúpi do ročníka na základnej škole, a tak mu sľúbila, že mu vyrobí tričko s ľubovoľným nápisom. To, čo si prial, aj dostal. Do školy nastúpi v tričku, na ktorom je napísané „Budem tvoj kamarát“. O hrejivom prípade ako prvý informoval portál Topky.sk.

Myslí na ostatné deti

„Povedala som mu, že ako darček do školy dostane tričko s potlačou,“ napísala vo svojom príspevku na Facebooku matka Nikki Rajahnová. „Mohlo to byť naozaj čokoľvek, akákoľvek basketbalová či futbalová téma, ktoré sú jeho obľúbené," uviedla hrdá matka.

„Na chvíľu sa zamyslel a potom sa spýtal, či by som mu nemohla vyrobiť tričko s nápisom Budem tvoj kamarát. Vraj aby všetky deti, ktoré potrebujú priateľa, vedeli, že tam je. Nikdy nepodceňujte srdcia vašich detí! Milujem môjho sladkého Blakea,“ dodala.

Chlapec svojím srdečným zmýšľaním ohúril tisíce ľudí Foto: Facebook/Unfading adornments

Okolie je dojaté

Pani Rajahnová vlastní spoločnosť na výrobu potlačí na tričká a synov skvelý nápad sa rozhodla ukázať ľuďom. Tým sa Blakeovo zmýšľanie páčilo tak, až Nikki požiadali, aby jedno vytvorila aj pre nich. Teraz jej denne prichádzajú desiatky správ.