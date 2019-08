TASR

Rockeri z Metallicy ukázali, aké majú srdce. Venovali peniaze na detskú onkológiu v Bukurešti

Hudobné legendy nezabúdajú ani na tých, ktorí potrebujú pomoc.

JB 10 Pasadena - Kirk Hammett (vľavo) a James Hetfield zo skupiny Metallica počas koncertného vystúpenia v kalifornskej Pasadene 29. júla 2017. — Foto: TASR/AP

Bukurešť 16. augusta (TASR) - Krásne gesto! Americká heavymetalová skupina Metallica darovala 250 000 eur rumunskému združeniu, ktoré buduje prvú detskú onkologickú a nemocnicu v krajine.

Príspevok pre charitatívnu organizáciu Dăruieşte Viaţă (Darujte život), založenú v roku 2012, bol odovzdaný ešte predtým, ako sa v stredu konal na Národnom štadióne v Bukurešti vypredaný koncert tejto hudobnej formácie.

V Rumunsku sú populárni

Metallica je v Rumunsku nesmierne populárna a v krajine koncertovala už štvrtýkrát; tentoraz v rámci svojho svetového turné WorldWired Tour. Donácia bola realizovaná prostredníctvom jej neziskovej nadácie All Within My Hands, informovala v piatok stanica Slobodná Európa s odvolaním sa na tlačové agentúry AP a Reuters.

Na snímke sólový spevák americkej heavymetalovej skupiny Metallica James Hetfield Foto: TASR/AP

Výstavba kliniky v hlavnom meste sa začala v polovici roka 2018, dokončená má byť na budúci rok. Na výstavbu nemocnice prispelo už 260 000 jednotlivcov a takmer 2000 spoločností.

Rumunsko má následkom slabej verejnej administratívy, korupcie a byrokracie aj napriek miliardám eur z Bruselu jednu z najmenej rozvinutých lekárskych a dopravných infraštruktúr v Európskej únii.

Súčasná ľavicová vláda už viackrát odložila výstavbu troch nových nemocníc, na ktoré EÚ uvoľnila finančné zdroje. Dăruieşte Viaţă pracuje na modernizácii rumunského zdravotníctva a zvýšení bilancie úspešne vyliečených onkologických pacientov, ktorá je podľa tejto organizácie výrazne pod priemerom Európskej únie.