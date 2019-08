Kristián Plaštiak

Šikovný rezbár ukrýva v lese obrovské sochy trollov. Ľudí nimi ale nechce vystrašiť

Projekt dánskeho drevára má zlatý cieľ.

Projekt umelca Thomasa Damboa — Foto: Archív Thomasa Damboa

KODAŇ 24. augusta - Ako malý miloval rozprávky, báje a staré príbehy, v ktorých vystupujú magické postavy. Všetko sa usadilo v mysli Thomasa Damboa, rodáka z dánskeho Odense. Vyštudoval stolárstvo a prácu s drevom a neskôr sa prihlásil na dizajnérsku školu v Koldingu.

Odvtedy pracoval na mnohých projektoch. Teraz sa na internete objavili fotografie z jeho najnovšieho diela. Sú ním drevené sochy, ktoré ukrýva v lese. Od detstva rád čítal príbehy, v ktorých sa objavujú trollovia a draci. Túto svoju záľubu preniesol do písania vlastných príbehov, neskôr dokonca do profesie.

Horskí trollovia z dreva

Ako informuje samotný umelec na webe Bored Panda, projekt s názvom Sedem trollov a magická veža pozostáva z drevených sôch, ktoré tvoria súčasť príbehu, ktorý umelec vymyslel. Thomas spoločne so svojím tímom pätnástich pomocníkov vytvoril sedem mohutných postáv z dreva, ktoré pripomínajú bájnych obrov z nórskej mytológie. Takto chce ľudí odlákať

Ak chcete vedieť viac o Thomasovej práci, môžete ho sledovať prostredníctvom Instagramu.

Tento troll sa nachádza v Kentucky v USA Foto: Thomasdambo.com

Foto: Thomasdambo.com

Ako prebieha výroba

Výška Thomasových sôch sa zväčša pohybuje od siedmich do osemnástich metrov. „Magická veža“ meria sedemnásť. Samozrejme, v projekte nie je sám, pomáha mu tím pätnástich ľudí. Spoločnými silami im výroba zabrala dvadsaťpäť týždňov.

Materiál pochádza zo starých políc zo supermarketov, paliet a konárov, ktoré popadali zo stromov. Thomas patrí k „fanúšikom“ recyklácie a má rád všeobecne opäť použiteľné veci.

Thomasovi pomáha tím dizajnérov a rezbárov Foto: Bored Panda

Prečo to robí

Thomasovým cieľom je, aby ľudia aspoň na chvíľu prestali žiť digitálne a vyšli do prírody. Autori štúdie uverejnenej na Frontiers of Psychology tvrdia, že človeku náramne prospeje, ak denne strávi v prírode aspoň dvadsať minút. Človek a príroda sú odpradávna spojení a hoci v súčasnom svete už nežijeme v lesoch, neustále ich potrebujeme.

Stromy produkujú kyslík, bez ktorého by sme nemohli dýchať. Účastníci výskumu boli požiadaní, aby sa aspoň trikrát do týždňa počas ôsmich týždňov vydali na 10-minútovú prechádzku do lesa. Úrovne kortizolu, stresového hormónu, ktorý sa tvorí v nadobličkách, výskumníci získali zo vzoriek slín. Participantom ich odobrali pred a po prechádzke prírodou, raz za dva týždne.

Vo videu sa dozviete viac o Thomasovom projekte.