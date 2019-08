TASR

Dnes o 11:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní Patrik Hrošovský sa rozlúčil s Plzňou: Boli to krásne chvíle

Reprezentant odchádza do belgického Racingu Genk.

Na archívnej snímke z 23. októbra 2018 slovenský futbalový reprezentant v drese Viktorie Plzeň Patrik Hrošovský sa teší po strelení úvodného gólu v zápase G-skupiny Ligy majstrov proti domácemu Realu Madrid. — Foto: TASR/AP

Plzeň 16. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Patrik Hrošovský odohral vo štvrtok svoj posledný duel za Viktoriu Plzeň. Po vypadnutí z Európskej ligy s Antverpami zamieril do Racingu Genk, s ktorým sa už v júli dohodol na zmluve do júna 2024. Genk za neho zaplatil viac ako 100 miliónov českých korún.

Hrošovský prišiel do Plzne v lete 2009 ešte ako 17-ročný tínedžer a s Viktoriou sa napokon lúčil s kapitánskou páskou na ruke. „V čase, keď som do Plzne prišiel, začínala sa jej zlatá éra. Občas som s áčkom trénoval, ale šanca presadiť sa bola minimálna. Vďaka hosťovaniam som herne napredoval, napokon sa mi podarilo sa do áčka dostať. Som vďačný osudu, čo som vo Viktorke zažil, boli to krásne chvíle," povedal Hrošovský pre isport.cz.

Pred adaptovaním sa v základnej zostave Viktorie prešiel hosťovaniami v Sokolove, Ústí nad Labem a Znojme. V Plzni potom získal celkovo tri majstrovské tituly, zahral si Ligu majstrov a v nej dal gól slávnemu Realu Madrid na jeho štadióne. „Slzy ešte neboli, po zápase s Antverpami som sa lúčil s fanúšikmi. S tímom a všetkými ľuďmi, s ktorými som v Plzni zažil fantastické chvíle, sa rozlúčim v piatok. Hneď po zápase nebola vhodná chvíľa," uviedol dvadsaťsedemročný stredopoliar.

„Cítim, že nastal ideálny čas vyskúšať si svoj prvý zahraničný angažmán, pretože Česko som úplne ako zahraničie nebral. Cítil som sa vo Viktorii vždy skvele a som jej veľmi vďačný. Zahral som si tu Ligu majstrov, zažil majstrovské oslavy a ďalšie množstvo nádherných zážitkov, na ktoré nikdy nezabudnem. Zároveň sa chcem poďakovať fanúšikom Viktorie, ktorí ma vždy podporovali," povedal ešte po podpise zmluvy s belgickým majstrom.

Jeho výkony pochválil aj kouč Plzne Pavel Vrba: „Patrik bol v sedmnástich kosť a koža. Hovorili sme si, že bude zázrak, pokiaľ bude hrať ligu. Ale on to svojou usilovnosťou a vitalitou dokázal, posledné roky patril k najdôležitejším hráčom."