Dvadsiaty ročník festivalu Konvergencie otvorí kultová česká undergroundová kapela

Udeje sa tak 11. septembra.

Bratislava 16. augusta (TASR) - Kultová česká undergroundová kapela The Plastic People of the Universe prichádza premiérovo do Bratislavy s koncertom Co znamená vésti koně, ktorý sa uskutoční 11. septembra v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava. Festival potom bude pokračovať od 16. do 24. septembra. TASR informovala PR manažérka Ivana Schwarz.

Projekt Co znamená vésti koně z roku 1981, ktorého umelecký tvar definovala dvojica výrazných osobností kapely, basgitarista Milan "Mejla" Hlavsa (hudba) a Vratislav Brabenec (poézia, spev), dostal v roku 2014 novú podobu vďaka orchestrálnym aranžmánom Michala Nejtka.

„Po hudobnej stránke znesú Koně porovnanie s vrcholnou tvorbou vtedajších západoeurópskych progresívnych kapiel, na rozdiel od nich však majú úplne špecifickú a originálnu atmosféru, ktorá prestupuje celým hudobným i textovým materiálom. Atmosféru stiesnenosti, duchovného útlaku, ale tiež zvláštnej archaickosti a pátosu," hovorí o projekte, ktorý je venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie, hudobník, skladateľ a aranžér Michal Nejtek.

Dvadsiaty ročník Konvergencií otvorí súbor Brodsky Quartet 16. septembra vo Veľkom koncertnom štúdiu SRo koncertom z diel Šostakoviča, Brittena, Barbera, Coplanda a Elgara. Na festival sa vráti známa talianska mezzosopranistka Romina Basso. Na aktuálnom ročníku Konvergencií sa predstaví 20. septembra v Koncertnej sále Klarisky spolu so známym talianskym gitaristom Albertom Mesircom piesňovým recitálom. Večer v Klariskách symbolicky uzavrie Messiaenovo Kvarteto na koniec časov.

Bratislavská noc komornej hudby, sled niekoľkých koncertov počas jedného večera, patrí k stabilným a obľúbeným súčastiam festivalovej dramaturgie. Tento rok bude 19. septembra v design factory symbolicky venovaná 100. výročiu narodenia legendárnej osobnosti violistu, pedagóga a muzikológa Jána Albrechta (1919 – 1996), ktorého spomienky na intenzívne pestovanie komornej hudby v Bratislave v 19. a v prvej polovici 20. storočia boli pre Jozefa Luptáka dôležitým inšpiračným zdrojom pri vzniku Konvergencií.

Dvesté narodenie klavírnej virtuózky a skladateľky Clary Schumannovej si festival pripomenie výberom z jej piesní, ktoré zaznejú v interpretácii slovenskej sopranistky Ingridy Gápovej.

Veľkým klasickým dielam bude patriť slávnostný koncert 22. septembra vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici, ktorý otvorí Brittenova Suita pre sólové violončelo č. 3, op. 87 v podaní Roberta Cohena. Program doplnia Dve skladby pre sláčikové okteto, op. 11 Dmitrija Šostakoviča a Okteto Es dur, op. 20 Felixa Mendelssohna Bartholdyho.

Špeciálnym koncertom z diel slovenských skladateľov si 21. septembra Konvergencie v Primaciálnom paláci pripomenú 30. výročie Nežnej revolúcie. Hudobným dobrodružstvom, ktoré uzavrie 20. ročník festivalu, bude koncert fenomenálneho izraelského mandolinistu Aviho Avitala 24. septembra.

Na koncerte, ktorý v Slovenskom rozhlase spojí svety klasickej hudby a world music s Avi Avitalom vystúpia aj vokalistka Loire Cotler a štvornásobný držiteľ Grammy, perkusionista Glen Velez. Súčasťou 20. ročníku festivalu bude aj koncert pre deti, o ktorý sa tentoraz postarajú Tomáš Boroš a Ivan Šiller.