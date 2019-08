TASR

Dnes o 11:06 čítanie na minútu 0 zdieľaní Radosová má pred volejbalovým šampionátom motýle v bruchu, Slovenky sa tešia

Reprezentantky veľa voľného času v týchto dňoch nemajú.

Nikola Radosová — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 16. augusta (TASR) - Trinásť slovenských volejbalistiek čaká od 23. augusta premiéra na majstrovstvách Európy, skúsenosti z nich má len blokárka Veronika Hrončeková.

Okrem Bratislavy sa kontinentálny šampionát uskutoční v Ankare, Lodži a v Budapešti a slovenské reprezentantky pred jeho začiatkom už pociťujú zvláštnu nervozitu. Volejbalistka roka 2018 Nikola Radosová vníma väčší tlak, no zároveň aj radosť ukázať sa pred domácimi fanúšikmi.

Slovenky odštartovali záverečnú fázu prípravu na domáce ME EuroVolley 9. júla v Poprade. Pod Tatrami boli dva týždne, následne sa presunuli do Nitry, kde zohrali prípravné stretnutia proti Chorvátkam a Maďarkám. Minulý týždeň odohrali tri duely v Belgicku a tesne pred šampionátom sa 18. a 19. augusta stretnú opäť v Nitre s Fínkami.

Dievčatá veľa voľného času v týchto dňoch nemajú. „Veľa času na nejaký výlet nemáme. Ak áno, tak ideme na kávu, rozprávame sa so spoluhráčkami. Ak je voľna viac, zbehneme domov k rodine aspoň na jeden deň," uviedla pre TASR Radosová.

Volejbalový boom týždeň pred začiatkom ME slovenské reprezentantky ešte nepociťujú, ľudia na ulici ich ani nemajú možnosť zastaviť. „No momentálne sa po ulici veľmi nepohybujeme, pretože stále sme v hale, alebo v hoteli," usmiala sa Radosová. Úradujúca volejbalistka roka zatiaľ neeviduje ani zvýšený záujem o informácie z prostredia tímu. „Zatiaľ je to také normálne, píšu nám len známi a rodina."

Hráčka SC Drážďany ešte nemusela riešiť ani požiadavky o vstupenky, no v tomto je pripravená pomôcť. „Zatiaľ ma nikto nepoveril. Rodičom nejaké lístky dám, ostatní sa asi starajú sami, lebo ma nikto nepoveril. Ale samozrejme, som ochotná pomôcť aj kamarátom a známym."

Organizáciu ME na Slovensku vnímajú hráčky ako odmenu, šampionát si chcú najmä užiť. „Je to niečo špeciálne. Pre mňa je to vrchol reprezentačnej kariéry a tým, že to bude v Bratislave, to bude špecifické. Budeme viac pod drobnohľadom. Je to aj tlak aj zodpovednosť, no na druhej strane je to pre nás ako darček, ktorý si chceme užiť," uviedla 27-ročná smečiarka.

V základnej D-skupine sa Slovenky stretnú s Ruskom, Nemeckom, Bieloruskom, Španielskom a Švajčiarskom. Na tohtoročný šampionát je pripravených niekoľko inovácií, organizátori pripravili pre fanúšikov niekoľko lahôdok. Očakáva sa aj veľký divácky záujem. „Na atmosféru sa najviac tešíme. Viem si predstaviť, čo nás čaká. Cítim, že sa to blíži, mám už motýle v bruchu. Je to také chvenie po tele, ale zároveň sa veľmi teším," uzavrela Radosová pre TASR.