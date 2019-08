TASR

Kolumbárium v Dolnom Kubíne odovzdajú do užívania v najbližších mesiacoch

V urnovej stene sa nachádza 45 schránok, do každej z nich možno uložiť štyri nádoby.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Radovan Stoklasa,

Dolný Kubín 16. augusta (TASR) - Na hlavnom dolnokubínskom cintoríne v mestskej časti Malý Bysterec pribudla nová urnová stena, tzv. kolumbárium. Do užívania by ho mali odovzdať v najbližších mesiacoch.

„Rozhodli sme sa zareagovať na rastúci záujem obyvateľov o uchovávanie pozostatkov príbuzných v schránkach. Výstavbou kolumbária chceme zvýšiť kapacitu nových hrobových miest," povedal primátor Dolného Kubína Ján Prílepok s tým, že ľudia prejavili záujem o urnové steny aj na ostatných cintorínoch vrátane historického.

V urnovej stene sa nachádza 45 schránok, do každej z nich možno uložiť štyri nádoby. Súčasťou stavby je aj prístupový chodník, zastrešenie a podsvietenie. Mesto na kolumbárium a súvisiace práce vyčlenilo 40 000 eur.

„Aktuálne je k dispozícii prvý modul urnovej steny, ďalších päť je pripravených na realizáciu podľa požiadaviek občanov. Vytvorené schránky sú v rozmere 60 na 90 centimetrov a sú zaryté pohľadovým mramorom s okrasnými skrutkami. Na doskách sa dajú vygravírovať mená zosnulých," vysvetlil vedúci odboru výstavby dolnokubínskeho mestského úradu Pavol Starek.

Pre plánovanú rekonštrukciu domu smútku na cintoríne sa radnica usiluje aj o zvýšenie počtu klasických hrobových miest a rozšírenie cintorína severným a západným smerom. Mení sa infraštruktúra, rekonštrukciou prešla prístupová cesta a vznikajú nové parkovacie miesta.

„V prvej etape sme okrem urnovej steny zrealizovali aj priemyselný vstup do hornej časti rozširujúceho sa cintorína spolu so skladom náradia pre pracovníkov, ktorí vykopávajú hroby do zeme. Pripravili sme tiež chodníky k hrobovým miestam a komunikácie, ktoré budú pokračovať pri ďalšom rozširovaní cintorína," ozrejmil Starek.

Mestskí poslanci na júnovom zasadnutí schválili aj nový prevádzkový poriadok pohrebísk. Aktualizovali sa v ňom prevádzkové hodiny kancelárie správy cintorínov, ktorá bude otvorená v pracovné dni od 7.30 do 15.30 h. Upravili sa aj poplatky za hrobové a urnové miesta.