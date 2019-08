Dominika Pacigová

Rakúšanovi sa podarilo zachytiť nezvyčajný úkaz.

Toľko jeleňov naraz Thomas nečakal — Foto: Reprofoto Thomas Jobst / Trophäenschau Juli 2019

VIEDEŇ 16. augusta - Rakúšan Thomas Jobst spolu s priateľkou zažili niečo, na čo dokonca života nezabudnú. Počas turistiky sa im najskôr naskytol pohľad na jeleňa, neskôr si však všimli, že na priľahlom svahu ich je okolo sedemdesiat. Od dvojice sa nachádzali približne tristo metrov, uvádza portál ORF.

Celý úkaz nakrútil Thomas, ktorý pracuje ako strojný inžinier a horský záchranár, v pohorí Vysoké Taury, ktoré je najvyšším pohorím v Alpách na východ od Brennerského priesmyku. Zároveň je aj najvyšším pohorím v Rakúsku.

Thomas je nesmierne šťastný, že sa mu tento okamih podarilo zachytiť. Je pravdepodobné, že ak by to nestihol, nikto by mu neveril. „Keďže vietor fúkal zdola nahor, bol som prekvapený, že si ma jelene nevšimli,“ uviedol pre ORF.

Samice sa v stáde nenachádzali, jedným z dôvodov podľa slov ekológa Horsta Leitnera bolo, že majú odlišné návyky ako samce. „Jelene hľadajú atraktívne miesta s atraktívnym výhľadom. Ďalším dôvodom, prečo si vybrali toto prostredie, môže byť teplo,“ vysvetlil Leitner.