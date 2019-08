Kristián Plaštiak

Hrdinský pilot z ruského lietadla. Jeho slová po núdzovom pristáti sú plné skromnosti

Ruskí piloti sú vraj na podobné situácie školení.

Na snímke z videozáznamu televízie RU-RTR miesto núdzového pristátia lietadla Airbus A321 spoločnosti Ural Airlines a pilot Damir Jusupov — Foto: TASR/RU-RTR, TASR/AP

MOSKVA 16. augusta - Včera sme vás informovali o dramatických udalostiach z Ruska. Lietadlo Airbus A321 spoločnosti Ural Airlines krátko po vzlete nasalo do motorov kŕdeľ vtákov, kvôli čomu muselo núdzovo pristáť v kukuričnom poli. Bol to poriadne náročný manéver, ktorý ruský pilot navyše uskutočnil bez vysunutého podvozku. Na palube sa nachádzalo 233 ľudí.

Odmieta sa nazvať hrdinom

O vyjadrení pilota, ktorý situáciu svojim duchaplným konaním zachránil množstvo ľudí, informuje český portál Novinky.cz s odvolaním sa na agentúru TASS. Považuje sa Damir Jusupov za hrdinu? „Nie. Mnohí hovoria, že som hrdina, ale ja sa za hrdinu nepovažujem, pretože som urobil, čo som mal urobiť. Zachránil som lietadlo, cestujúcich a posádku.“

Po vzlete malo lietadlo nabrať výšku, no do cesty mu vleteli čajky. Vtedy vypovedal službu prvý motor. „Myslel som si, že by sme sa mohli otočiť a vrátiť sa na letisko Žukovskij, ale druhý motor začal strácať výkon. Výkon nebol dostatočný na to, aby sme pokračovali v lete, ani na to, aby sme si udržali výšku, v ktorej sme boli. Keď sme videli, že zlyháva aj druhý motor, napadlo mi jediné riešenie. Posadiť lietadlo rovno pred seba. Napriek všetkým našim akciám začalo lietadlo klesať,“ opisuje pilot pre televíznu stanicu Rossia 1.

Pilot lietadla Damir Jusupov Foto: TASR/AP

Zachoval chladnú hlavu

Zrážka so zemou bola nevyhnutná, preto sa musel pokúsiť pristáť najjemnejšie, ako to šlo. „Videl som, že predo mnou je neprajný terén, strže, jazero a pole. Vybral som pole a rozhodol som sa, že bude najbezpečnejšie pristáť bez vysunutého podvozku,“ vysvetľuje svoje rozhodnutie. Ide o bezpečnejší spôsob núdzového pristátia, lietadlo by sa inak mohlo prevrátiť a dôsledky pádu by boli vážnejšie.

Damir Jusupov Foto: TASR/AP

Po tvrdom pristátí z lietadla vytiekla približne tona paliva Foto: TASR/RU-RTR

Ruskí piloti sú na podobné situácie školení

Palubná posádka vraj iba postupovala presne tak, ako sa naučila. Piloti trénujú podobné situácie na simulátoroch každý polrok. „Morálne i profesionálne sme na to pripravení,“ ubezpečuje verejnosť Jusupov a dodáva: „Máme vlastný simulátor v Jekaterinburgu aj vlastnú školu na prípravu posádky, ktorej ďakujem, pretože vďaka týmto naučeným schopnostiam sa nám podarilo úspešne pristáť s lietadlom bez toho, aby cestujúci utrpeli vážne zranenia.“