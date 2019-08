Klaudia Fiolová

Pouličné umenie uchvátilo milióny ľudí. To, čo sa udialo medzi hudobníkmi, nečakal nik

Džezový koncert, ktorý sa odohral v metre, zaujal nielen cestujúcich, ale aj ľudí po celom svete.

Dvaja mladíci zaujali cestujúcich metra svojim talentom — Foto: Pixabay

NEW YORK 16. august - Umenie nepozná hranice. Keď je niekto talentovaný, tak to nezaprie. Bez ohľadu na to, či hrá na pódiách po celom svete alebo na ulici. Koľko skvelých hudobníkov, ktorí začali hraním na ulici, sa vypracovalo na hudobné legendy.

Ak je niekto nadaný a žije hudbou, chce to zdielať aj s ľuďmi vo svojom okolí. Príkladom sú aj dvaja saxofonisti, ktorí sa objavili v newyorskom metre. Cestujúci ich celý podzemný koncert nezabudli nakrútiť a zavesiť na internet.

Nečakaný súboj

Najskôr svojim talentom zaujal prvý mladík. Do toho však prišlo niečo nečakané. Na druhom konci vozňa sa objavil iný hudobník, ktorý mal v ruke taktiež saxofón. Zrazu sa tak začal neskutočný koncert, respektíve ako to niekto nazýva, „battle", čo v preklade znamená súboj.

Odzneli aj známe hity ako Billy Jean od Michaela Jacksona alebo Chameleon od Herbieho Hancocka. Nadšení cestujúci neskrývali radosť z nečakaného hudobného zážitku. Video má na YouTube už vyše 8 miliónov videní.