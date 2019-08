TASR

Dnes o 08:42 Európska liga: Čierny deň českých tímov, nepostúpil ani jeden

3. predkolo Európskej ligy sa stalo osudovým pre Plzeň, Spartu a Mladú Boleslav.

Ilustračný obrázok — Foto: TASR/AP

Bratislava 15. augusta (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň si o skupinovú fázu Európskej ligy UEFA 2019/2020 nezahrajú. Vo štvrtkovom odvetnom stretnutí 3. predkola síce na svojom ihrisku zvíťazili nad belgickým FC Royal Antverpy 2:1 po predĺžení, to im však po prehre 0:1 v prvom stretnutí nestačilo. Hostí posunul do play off strelený gól na pôde súpera.

V dramatickom zápase sa Plzni podarilo zmazať jednogólové manko z prvého duelu až necelých desať minút pred koncom riadneho hracieho času. Po skrumáži v šestnástke dostal loptu do siete v 81. minúte útočník Michal Krmenčík. Hrot Viktorie dal gól aj v predĺžení v 97. minúte a po vylúčení hosťujúceho Abdoulayeho Secka po druhej žltej karte sa zdalo, že Plzeň dovedie zápas do postupového konca.

O postup prišla Plzeň v druhom polčase predĺženia

V 113. minúte však o postupe Antverp rozhodol po štandardnej situácii a dorážke do prázdnej bránky Dieumerci Mbokani, ktorý prišiel na ihrisko na konci prvého polčasu. Za domácich absolvoval plnú minutáž slovenských stredopoliar Patrik Hrošovský, v predĺžení videl žltú kartu. Brankár Matúš Kozáčik sedel na lavičke náhradníkov a ďalší stredopoliar Christián Herc nefiguroval na zápasovej súpiske.

V tohtosezónnej edícii EL skončila aj pražská Sparta. Rozhodla o tom prehra 1:2 na pôde tureckého Trabzonsporu, ktorá po remíze 2:2 v prvom stretnutí posunula do play off klub z krajiny polmesiaca. O výhre Trabzonsporu rozhodol v samom závere nadstaveného času český legionár Filip Novák. V drese Sparty nastúpil aj slovenský obranca Dávid Hancko, ktorý v 61. minúte vystriedal zraneného stopéra Nhamoinesa Costu. Druhý Slovák v kádri pražského klubu, Lukáš Štetina, nebol ani na zápasovej súpiske.

Skončila aj Mladá Boleslav

O skupinovú fázu už nezabojuje ani FK Mladá Boleslav. Po sľubnej bezgólovej remíze na pôde FCSB prehral český tím doma v odvete 0:1, keď po veľkej chybe domácej defenzívy rozhodol o postupe hostí prudkou strelou z uhla pod brvno Ionut Pantiru. Mladá Boleslav skončila v predkolách európskych súťaží siedmykrát za sebou.

Do play off sa prebojoval litovský tím FK Suduva Marijampole, ktorý zdolal Maccabi Tel Aviv dvakrát 2:1. Za Suduvu nastúpil v odvete v 68. minúte slovenský legionár Ivan Hladík. Bieloruský Šachťor Soligorsk remizoval v odvete s FC Turín 1:1, po prehre 0:5 v prvom dueli sa so súťažou rozlúčil. Celý duel v zostave Soligorsku absolvoval slovenský stredopoliar Július Szöke.