Kristián Plaštiak

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Manželka spomína na hercov boj so zákernou chorobou. Vychádza unikátny dokument o Patrickovi Swayzem

Herec sa narodil 18. augusta 1952 v Houstone v štáte Texas.

Na archívnej snímke americký herec Patrik Swayze so svojou manželkou Lisou Niemi — Foto: TASR/Lefteris Pitarakis

LOS ANGELES 16. augusta - Johnny Castle vo filme Hriešny tanec, Sam Wheat ako Duch, Bodhi v Bode zlomu. Čo majú tieto filmové postavy spoločne? Predstaviteľa. Ich podobu im vdýchol legendárny americký herec Patrick Swayze, ktorý, nanešťastie, opustil tento svet príliš skoro. Zomrel 14. septembra 2009 na rakovinu pankreasu.

Americký spravodajský portál CNN priniesol správu o pripravovanom dokumentárnom filme, ktorý nám prezradí viac z jeho osobného života. I Am Patrick Swayze má premiéru už túto nedeľu 18. augusta, na výročie hercových nedožitých 67. narodenín. Dielo vzniklo s pomocou jeho manželky Lisy Niemiovej.

Návrat po desiatich rokoch

V rozhovore pre Entertainment Tonight Naomi opisuje, ako bojovali s neľútostnou chorobou. „Je to najhoršie, čím človek môže prechádzať. Každý deň trávite bojom za život svojej milovanej osoby. Viem aj to, že on bojoval. Prežil dvadsaťdva mesiacov, čo sa v porovnaní s diagnózou dá považovať za zázrak,“ spomína. Okrem toho sa dozvedáme aj o ich zoznámení sa.

S jej pomocou vznikol dokumentárny film, ktorého upútavku si môžete pozrieť nižšie.

Pár ako z filmového plátna

Patrick a Naomi sa po prvý raz stretli v roku 1970. Štrnásťročné dievča navštevovalo lekcie tanca u matky 18-ročného Patricka. O päť rokov neskôr si povedali svoje áno. Ich bezdetné manželstvo trvalo tridsaťštyri rokov. Naomi, ktorá je taktiež skvelou tanečníčkou, herečkou a režisérkou, stála pri manželovi aj počas jeho posledných rokov.

Na sklonku roka 2007 herec pocítil pálenie v oblasti brušnej dutiny a v januári mu lekári diagnostikovali 4. štádium rakoviny pankreasu. Ani liečba chemoterapiou nedokázala zvrátiť hercov zdravotný stav. Neskôr Patrickovi diagnostikovali pneumóniu a objavili, že metastázy zasiahli pečeň.

Patrick Swayze zomrel 14. septembra 2009 vo veku 57 rokov. Jeho telo bolo spopolnené a rozviate na ranči v Novom Mexiku.