Brexit bez dohody bude mať dopad na našu automobilovú produkciu, tvrdí Čaputová

Témy recesie sa na stretnutí s vedením spoločnosti KIA podľa jej slov dotkli len okrajovo.

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 15. augusta (TASR) – Prípadný brexit bez dohody bude mať veľmi pravdepodobne dopad na našu automobilovú produkciu. Po štvrtkovej návšteve výrobných priestorov spoločnosti Kia Motors Slovakia pri Žiline to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Témy recesie sa na stretnutí s vedením spoločnosti podľa jej slov dotkli len okrajovo. „Spomínali sme to v kontexte situácie, ktorá sa deje v Nemecku. Ako vieme, v tejto firme (Kia Motors Slovakia – pozn. TASR) je jedným z najväčších exportných trhov práve Veľká Británia a brexit bez dohody bude mať dopad na automobilovú produkciu," povedala prezidentka.

Podľa hovorcu spoločnosti Jána Žgravčáka sa každá moderná fabrika musí pripravovať na to, čo bude a sledovať ekonomický vývoj do budúcnosti. „My sa snažíme byť pripravení na to, aby sme vedeli zareagovať na vývoj politickej a ekonomickej situácie v Európe i vo svete. Prichádzame s výrobou elektrifikovaných modelov, a keďže sme jediná európska fabrika, tak veríme, že toto bude naša budúcnosť. O tom ale nerozhodujeme my, ale naša domovská firma v Soule," skonštatoval Žgravčák.

Ako dodal, sú radi, že keďže prichádza kríza, podarilo sa im prísť na trh s dvomi úspešnými modelmi. Momentálne podľa neho čísla ešte nehovoria o tom, že by spoločnosť kríza zasahovala tak, ako sa to deje u konkurencie.

„U nás je priorita udržanie zamestnanosti, neplánujeme prepúšťať, ani by sme nechceli prepúšťať zamestnancov ani počas krízy. U nás sa prepúšťanie týka len nejakej prirodzenej fluktuácie," zdôraznil hovorca.