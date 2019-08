TASR

Dnes o 16:17 čítanie na minútu 0 zdieľaní Výročie SNP pripomenie v Kine Lumiére cyklus Odboj a film

Projekcie sú naplánované od 19. augusta vo Filmotéke špeciál.

Kino Lumiére, ilustračný obrázok — Foto: Facebook/Kino Lumiére

Bratislava 15. augusta (TASR) - Bratislavské Kino Lumiére si 75. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP) pripomenie cyklom Odboj a film. „Prinesie desať dlhometrážnych filmov a jedno pásmo dokumentárnych snímok tematizujúcich udalosti spojené s rôznymi formami odboja," TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).

Ozbrojené povstanie slovenského odbojového hnutia, ktoré bolo reakciou na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenska, bolo veľkou témou pre slovenských filmárov. Osudy rôznych odbojových hnutí či partizánske aktivity sa stali námetom aj pre diela iných národných kinematografií.

„Do cyklu sú zaradené filmy tematizujúce práve udalosti spojené s rôznymi formami odboja. Premietneme filmy vyrobené v rokoch 1957 – 1971, pričom dominantou programu sú práve diela tak či onak tematizujúce SNP, či pôsobenie partizánov na území Slovenska," približuje kurátor Filmotéky, filmový teoretik Michal Michalovič.

Zo slovenských filmov diváci uvidia dramatický príbeh z konca druhej svetovej vojny Zvony pre bosých (1965) Stanislava Barabáša o konfrontácii dvoch partizánov a mladého nemeckého vojaka, ktorí sa stretnú uprostred beznádejne pustých hôr.

Z vojnového poviedkového filmu Juraja Jakubiska Zbehovia a pútnici (1968) sa téme partizánskeho boja venuje druhá poviedka Dominika, nakrútená na motívy románu Ladislava Ťažkého Pivnica plná vlkov. Na udalosti medzi vypuknutím Povstania a oslobodením sa očami 15-ročného dedinského chlapca pozerá film Keby som mal pušku (1971) Štefana Uhra.

„Koprodukčný československo-francúzsky film Alaina Robba-Grilleta Muž, ktorý luže (1968), hoci netematizuje SNP explicitne, sa dotýka motívov odboja spoločných obom krajinám, v ktorých koprodukcii vznikol," vysvetľuje Michalovič zaradenie filmu do cyklu a dodáva k nemu: "Nie je zasadený do konkrétneho časopriestoru, no témy hrdinstva a zbabelosti, či priam zradcovstva naviazané na odbojovú tematiku sú v ňom jasne čitateľné."

Z domácej produkcie diváci uvidia aj pásmo krátko- a stredometrážnych dokumentov z rokov 1945 až 1985, venovaných rôznym aspektom Povstania pod názvom SNP v dokumentárnom filme. Vo výbere sú filmy od Paľa Bielika, Ladislava Kudelku, Rudolfa Urca, Pavla Sýkoru, Jozefa Zachara, Petra Solana a Martina Slivku.

Cyklus otvorí snímka Kanály (1957) poľského režiséra Andrzeja Wajdu, ide o prvý film, ktorý vznikol o Varšavskom povstaní v roku 1944. V programe je tiež tragikomédia Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky (1966), ocenená Oscarom pre najlepší cudzojazyčný film, ďalej britský film Umieranie za dlhého dňa (1968) Petra Collinsona, ktorý približuje vnútorné prežívanie vojakov, francúzsko-talianska Armáda tieňov (1969) od Jeana-Pierra Melvilla o francúzskom odboji, koprodukčná Bitka na Neretve (1969) Veljka Bulajiča o boji juhoslovanských partizánov a strihový dokument Michaila Romma Obyčajný fašizmus (1965), zostavený z tajných nacistických materiálov a archívov celého sveta.