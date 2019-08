Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Jediný Slovák v Cirque du Soleil: Je tam vojenský režim a prísne tresty. Ale len preto, aby sme vôbec prežili

Juraj Benčík vystupoval vo svetovej šou ako jediný divadelník zo Slovenska.

BRATISLAVA 17. augusta - Šikovný divadelník zo Slovenska zažil na vlastnej koži, aké je to vystupovať na svetových scénach. Jeden z najobľúbenejších cirkusov sveta Cirque du Soleil si vybral Juraja Benčíka, aby vystupoval vo veľkolepých šou. Stať sa súčasťou takéhoto predstavenia ale vôbec nebolo jednoduché.

Ako prvý herec zo Slovenska dostal rolu klauna, s ktorou po svete vystupoval skoro dva roky. „Nikdy som nesníval o tom, že by som vystupoval v cirkuse a nie to ešte v Cirque du Soleil. Keď sa ale naskytla príležitosť ísť na konkurz, povedal som si, že nemám čo stratiť a skúsim to. Keď ma však vybrali, nechcel som veriť vlastným očiam,“ vysvetľuje Benčík to, ako prebiehal samotný výber.

Juraj Benčík stravál v Cirque du Soleil ako klaun skoro 2 roky — Foto: Archív: Juraj Benčík

Po zaradení sa do databázy slávneho cirkusu ale nikto nevie, či dostane ponuku o sedem dní alebo o sedem rokov. Pred samotným nástupom absolvoval Juraj videokonkurzy, kde musel ukázať, ako by on sám zahral konkrétnu postavu. Najviac mu sadla práve úloha bieleho mystického klauna. „Hneď som sa do tejto postavy zamiloval a urobil všetko preto, aby si ma v Montreale vybrali do tejto úlohy,“ tvrdí.

Až po dvojmesačnom testovaní sa začali tréningy pre účinkujúcich. Počas týchto mesiacov sa každý mohol rozhodnúť, či do toho chce ísť alebo nie. „Tréningy boli na dennej báze. Mali sme aj fyziologické tréningy, aby sme sa udržiavali v kondícii. Ja osobne som mal aj špeciálne cvičenia, keďže som nosil počas vystúpení aj 5 cm opätky.“

Počas vystúpení nebol Juraj len pevne nohami na zemi, ale robil aj náročné akrobatické prvky, počas ktorých bol vo výške 15 metrov nad zemou a kráčal dole hlavou po lane. „Bol som zavesený na bedrovom páse za dve nite, ktoré nikto nevidel, a kráčal som dole hlavou asi 30 metrov nad javisko,“ vysvetľuje umelec.

Počas vystúpení musel zvládnuť aj náročné akrobatické prvky. — Foto: Archív: Juraj Benčík

„Bolo to veľmi náročné na psychiku. Až v cirkuse som si uvedomil, že to nie je to, čo chcem do konca života robiť.“

Najnáročnejšie pre neho bolo to, že musel hrať stále to isté s tými istými ľuďmi. Mentálny obzor divadelníka sa po čase začal zužovať a po prvom roku to bolo pre neho už veľmi náročné. „Tri mesiace pred skončením zmluvy som si uvedomil, že tento životný štýl nie je pre mňa. Ako skúsenosť to bolo veľmi obohacujúce a inšpiratívne. Vďaka nim som sa posunul v mojej kariére ďalej a posúvam tieto poznatky ďalej,“ hovorí.

Medzi účinkujúcimi v cirkuse nevládne žiadna rivalita, keďže sú na sebe existenčne závislí. Ak si navzájom nepomôžu, na vystúpeniach môže dôjsť aj k úrazom. „Všetci v cirkuse sú veľmi disciplinovaní a pomáhajú si navzájom. Pravidlá sú veľmi prísne a je to aj taký vojenský režim, ale to všetko preto, aby sme boli v bezpečí,“ vysvetľuje Juraj.

Návrat do reálneho života bol veľmi náročný. Denne sa mu ešte tri mesiace snívalo s cirkusom: „Vybudovala sa mi taká závislosť. Hranie pred tisíckami ľudí vyvoláva v človeku vzrušenie a adrenalín v tele stúpa.“ Teraz sa Juraj zaoberá výučbou pantomímy a tvorby neverbálneho divadla.

Medzi účinkujúcimi v cirkuse nevládne žiadna rivalita, keďže sú na sebe existenčne závislí. — Foto: Archív: Juraj Benčík