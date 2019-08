TASR

Triatlonistka Gajdošová 45. na olympijskom teste v Tokiu, triumf Duffyovej

V pretekoch sa zároveň zbierali body do olympijských rebríčkov.

Romana Gajdošová — Foto: TASR/Pavol Zachar

Tokio 15. augusta (TASR) - Slovenská triatlonistka Romana Gajdošová má za sebou test na olympijskej trati v Tokiu. Vo štvrtkových pretekoch obsadila 45. miesto, keď za víťaznou Florou Duffyovou z Bermúd zaostala o 6:47 min.

Ešte pred cieľom prebehli pred dvojnásobnou majsterkou sveta Duffyovou Britky Jessica Learmonthová a Georgia Taylorová Brownová, ale keďže sa pritom držali za ruky, diskvalifikovali ich. Pre vysoké horúčavy organizátori skrátili bežeckú časť z 10 na 5 km.

V pretekoch sa zároveň zbierali body do olympijských rebríčkov. Gajdošová bola pred nimi 75. so 1371,86 bodmi, po pretekoch klesla na 77. priečku (1412,33 b). Mužská súťaž aj so slovenským reprezentantom Richardom Vargom je na programe v piatok.