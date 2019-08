Kristián Plaštiak

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Policajtom pomohol dolapiť zločinca nečakaný pomocník. Zastavili ho osy

Na tento incident tak skoro nezabudnú ani policajti.

— Foto: Flickr

OLDENBURG 15. augusta - Nemeckým policajtom pomohol v dolapení muža naozaj nečakaný pomocník. Tridsaťdvaročný muž bol odsúdený na jedenásť mesiacov vo väzbe, no do výkonu trestu sa akosi nehrnul, preto poňho prišli muži zákona. Ako informuje Presseportal, všetko sa odohralo v pondelkové ráno 12. augusta.

Putá alebo žihadlá? Zvolil zle

Keď vysvitlo, že má neočakávanú návštevu, vzal nohy na plecia. Nechcel do väzenia, no určite by nechcel ani to, čo sa stalo o niekoľko sekúnd neskôr. V snahe utiecť vyskočil z balkóna, pričom dopadol priamo do osieho hniezda! Policajti sa ocitli v patovej situácii, keďže utečenca nemohli zadržať bez toho, aby sami neschytali zopár bodnutí od žihadiel rozzúreného hmyzu.

Muž sa napokon vrhol do bazéna, dúfajúc, že voda hmyz odplaší. Tam naňho však už čakali putá. Bol prevezený do väzby, kde ho hneď aj ošetrili. Dvojica policajtov si zo zásahu odniesla šesť bodnutí v horných poloviciach tiel a tvárí. Takisto boli riadne ošetrení.

Policajný zbor mesta Oldenburg na svojom Twitterovom účte následne zverejnil úsmevnú fotografiu osy s policajnou čiapkou na hlave. Vidno, že nemeckým policajtom nechýba zmysel pre humor.