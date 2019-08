TASR

Fed Cup:Slovenky pri žrebe kvalifikácie o postup na finálový turnaj nenasadené

Čakajú ich silné súperky.

Na snímke slovenská tenistka Dominika Cibulková a vľavo tréner fedcupového tímu Matej Lipták — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Londýn 15. augusta (TASR) - Slovenské tenistky budú pri stredajšom londýnskom žrebe kvalifikácie o postup na finálový turnaj Pohára federácie (14.-19. apríla 2020 v Budapešti) nenasadené.

Znamená to, že 7.-8. februára sa stretnú s jedným z osmičky nasadených družstiev, ktorú tvoria USA, Bielorusko, Rumunsko, Nemecko, Španielsko, Švajčiarsko, Belgicko a Veľká Británia.

Víťazi ôsmich kvalifikačných duelov budú v apríli môcť bojovať o cennú trofej. Účasť v Budapešti už majú istú tohtoroční fedcupoví finalisti Austrália s Francúzskom, domáce Maďarsko i Česko, ktoré vďaka úspešným výsledkom v uplynulých sezónach dostalo od Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) voľnú kartu. Okrem Slovenska sú nenasadenými tímami Lotyšsko, Kanada, Japonsko, Rusko, Kazachstan, Brazília a Holandsko.

Slovenky by hrali vo februári s určitosťou doma s Bieloruskami, Španielkami a Švajčiarkami. Za Nemkami a Belgičankami by museli cestovať. V prípade konfrontácie s Američankami, Rumunkami a Britkami by o výhode domáceho prostredia rozhodol dodatočný žreb.

Slovenky sa v apríli po triumfe 3:1 nad Brazíliou na antuke v bratislavskom NTC udržali v II. svetovej skupine. Dva body získala Dominika Cibulková, ktorá pred domácimi fanúšikmi ukončila svoju fedcupovú kariéru, tretí pridala Viktória Kužmová. Koncom júna schválili nový model Pohára federácie, ktorý by mal zvýšiť atraktivitu tejto prestížnej tímovej súťaže.