Dominika Pacigová

Malý chlapec objavil počas hry hotový archeologický poklad. Môže mať aj milióny rokov

Dvanásťročný chlapec si z dovolenky odniesol nezabudnuteľný zážitok.

Jackson so svojim nálezom — Foto: The Inn at Honey Run

MILLERSBURG 15. augusta - Jackson Hepner (12) spolu s rodičmi navštívil mestečko Millersburg. Keď sa hral v zátoke, narazil na zvláštny predmet, ktorý vyčnieval z bahna. Spolu s rodinou a majiteľom hotela preskúmali, o čo by mohlo ísť. Keď sa dozvedeli, že ide o výnimočný nález, všetci ostali prekvapení, uvádza portál CNN.

Chceli zistiť viac

Jackson sa, ako to robí každé dieťa, hral a užíval si voľný čas. Keď objavil predmet, ktorý vyzeral ako mamutí zub, ktorý meral takmer 18 centimetrov, ostal šokovaný. „Ihneď sme na internete začali hľadať, o čo by mohlo ísť,“ povedal pre CNN Jason Nies, ktorý je majiteľom hotela The Inn at Honey Run.

Jeho otec a strýko milujú nielen históriu, ale aj prírodu, a tak sa spojili s niekoľkými profesormi. „Jackson sa neskutočne tešil z nálezu. Keď sme videli jeho vzrušenie, chceli sme aj my zistiť viac,“ povedal Josh Hepner, otec chlapca.

Mapka s odkazom

Ešte pred tým, ako odborníci prišli prekontrolovať miesto údajného nálezu, Jackson nakreslil mapku, ku ktorej priložil milý odkaz. „Našiel som mamutie zuby, ktoré sa nachádzali asi desať metrov pod mostom, na ktorom sme mali rodinné fotografie,“ napísal Jackson s dodatkom, že mamutie zuby by rád ukázal aj svojim priateľom.

Profesor Nick Kardulias potvrdil, že spolu s kolegami veria, že 12-ročný mladík skutočne objavil mamutie zuby. Majiteľ hotela dúfa, že keď ich Jackson ukáže kamarátom, vráti ich, aby ich mohol vystaviť vo svojom ubytovacom zariadení.