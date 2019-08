TASR

Dnes o 10:08 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Brooklyn Nets zmenia majiteľa, pôjde o rekordný obchod

Rusa Prochorova vystrieda taiwanský podnikateľ.

Hráč Brooklynu Nets Ed Davis reaguje po tom, ako skóroval proti Miami Heat v basketbalovom zápase zámorskej NBA v Miami 20. novembra 2018. — Foto: TASR/AP

New York 14. augusta (TASR) - Taiwanský podnikateľ Joseph Tsai plánuje kúpiť klub basketbalovej NBA Brooklyn Nets. Doterajšiemu majiteľovi Michailovi Prochorovovi mieni zaplatiť 2,35 miliardy dolárov.

Pôjde o najdrahší obchod v dejinách severoamerického kolektívneho športu. Doteraz sa najvyššie zhodne vyšplhali predaje klubov Carolina Panthers (NFL) a Houston Rockets (NBA). Oba stáli 2,2 miliardy dolárov.

Zakladateľ spoločnosti Alibaba zaplatil už v minulom roku Rusovi jednu miliardu za 49 percent akcií organizácie a získal predkupné právo na zvyšný podiel. Prochorov kúpil Nets v roku 2010, keď ešte pôsobili v New Jersey. Klub presťahoval do novej haly Barclays Center, ktorú v Brooklyne postavil z vlastných peňazí.

Nets získali v lete do svojich radov najlepšieho basketbalistu finále NBA v rokoch 2017 a 2018 Kevina Duranta a klubu sa predpovedá úspešná budúcnosť. Informáciu ako prvý priniesol The New York Post a zverejnil ju aj portál ESPN.