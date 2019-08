TASR

Tipsport liga: Kroták sa exhibíciou rozlúči s kariérou, bude to vraj dva v jednom

Rozlúčka slovenskej legendy.

Rekordný strelec slovenskej extraligy a kapitán Popradu Arne Kroták — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Poprad 14. augusta (TASR) - Legenda najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Arne Kroták sa s bohatou kariérou symbolicky rozlúči v deň začiatku novej tipsportligovej sezóny.

V piatok 13. septembra sa v exhibičnom zápase stretne s mnohými bývalými spoluhráčmi a pravdepodobne odohrá aj jedno striedanie v súťažnom zápase HK Poprad - HC"05 iClinic Banská Bystrica. „Veľmi sa na to teším, bude to bodka za kariérou aj pre viacerých ďalších hráčov, ktorí potichu skončili," uviedol Kroták pre TASR.

Hlavný bod rozlúčky Krotáka s kariérou bude exhibičný zápas, ktorý sa na popradskom štadióne uskutoční krátko pred stretnutím 1. kola Tipsport Ligy. „Očakávam, že tempo zápasu nebude veľké, preto zápas ani nebude dlho trvať, aby sme fanúšikov neunavovali (smiech). Spestríme ho však nejakými zábavnými disciplínami, aby sa každý zabavil, diváci aj hráči. Veľmi sa na to teším a som vďačný primátorovi Popradu i mestu Poprad, majú na tejto akcii svoju zásluhu," poznamenal Kroták.

Exhibičnému stretnutiu bude predchádzať bohatý sprievodný program, ktorý sa pred popradským štadiónom začne už od 14.00 h. Účasť na exhibícii prisľúbilo takmer 30 hráčov, medzi ktorými nechýbajú Ladislav Nagy, Slavomír Pavličko, Miroslav Šimonovič a mnohé ďalšie osobnosti slovenského hokeja.

„Mnohí z pozvaných hráčov sú Popradčania alebo v Poprade niečo odohrali. Svoje kariéry ukončili potichu, preto som to poňal aj tak, že to bude akoby dva v jednom a pôjde aj o ich bodku za kariérami. Veľmi sa na to teším, hoci je s tým veľa starostí. Všetci oslovení hráči sa na to tešia a potvrdili, že prídu," uviedol Kroták.

Pri pozývaní vypočul iba minimum záporných stanovísk: „Trebárs tréneri Milan Jančuška či Juraj Halaj budú mať v tom čase povinnosti, keďže práve v ten deň sa začne nový ročník najvyššej súťaže. Pre pracovné povinnosti v zahraničí neprídu ani Habart Wittlinger či Ľuboš Bartečko."

Krotákovi sa pravdepodobne dostane podobnej pocty, akú zažil Richard Šechný v úvode sezóny 2018/2019 vo Zvolene. Počas súťažného zápasu sa na jedno striedanie stane členom popradského A-mužstva a proti majstrovskej Banskej Bystrici odohrá jedno striedanie.

„Je to skôr otázka na vedenie HK Poprad, no je pravda, že s pánom Ľudovítom Jurinyim (riaditeľ klubu, pozn.) sme sa bavili aj o tejto možnosti. Som tomu naklonený. Rozprávali sme sa o tom, že by som nastúpil v 13. minúte, ale uvidíme, či sa tak naozaj stane," poznamenal Kroták, ktorý síce nikdy nezískal vytúžený majstrovský titul, do slovenskej extraligy sa však zapísal výraznými invididuálnymi výkonmi.

V súčte základnej časti a play off v nej nastúpil na 1259 stretnutí, v ktorých strelil 520 gólov a získal 1135 kanadských bodov, všetky tri údaje sú platné rekordy.