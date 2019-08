30 rokov nám spieval tie najväčšie hity. Takto si pamätáme Petra Ďuďa Dudáka

TASR

Slovenskú hudobnú scénu včera zasiahla smutná správa.

Peter Ďuďo Dudák — Foto: Facebook/Pohoda_FM

Bratislava 14. augusta (TASR) - Vo veku 46 rokov zomrel po ťažkej chorobe spevák kultovej slovenskej kapely Hex Peter "Ďuďo" Dudák.

Peter Dudák sa narodil 11. marca 1973. Od šiestich rokov sa učil hrať na klavír a vyštudoval Vysokú školu múzických umení, ale tiež Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Patrí k zakladajúcim členom skupiny Hex, s ktorou v tomto roku oslavoval 30 rokov pôsobenia na hudobnej scéne.

Začiatky Hexu

„S Ďuďom sme boli medzi siedmou a ôsmou triedou v pionierskom tábore. Vtedy strašne fičala Tublatanka a my sme si hovorili, že by sme aj my mali založiť kapelu. Tak vznikla skupina Hexenšus, a neskôr, keď sme to začali brať trochu vážnejšie, tak sme to skrátili na Hex, aby to lepšie vyniklo," spomínal začiatkom leta Tomáš "Yxo" Dohňanský.

Na snímke členovia kapely Hex zľava gitarista Martin „Fefe“ Žúži, gitarista a spevák Peter „Ďuďo“ Dudák Foto: TASR - Andrej Galica

„Pre mňa bol dôležitý moment v prvej triede na gymnáziu, kedy sme boli na výlete vo vtedy ešte východnom Nemecku a tam som po prvýkrát počul skupinu Cure. A doniesol som si odtiaľ nahratú kazetu. Tým sa zmenil môj hudobný vkus, ktorý som priniesol aj do našej tvorby. Rád si spomínam na revolučné mesiace, kedy sme nacvičovali náš prvý koncert v tejto zostave," povedal vtedy Peter "Ďuďo" Dudák.

Premiérový koncert v roku 1990

Začiatky Hexu sú totožné s nástupom demokracie na Slovensku. Kapela vznikla v roku 1988, v roku 1989 začali skúšať. Členom skupiny, vtedy ešte študentom, prišlo vhod, že sa v novembri 1989 veľmi nechodilo do školy. Voľný čas teda využili aj na nácviky.

Prvý koncert odohrali Hex 17. februára 1990 v bratislavskej Petržalke. Odvtedy má kapela za sebou tisícky koncertov, desiatky úspešných hitov, deväť štúdiových, dva výberové albumy a získala mnohé významné hudobné ceny.

V októbri 1992 vydali debutový album Ježiš Kristus nosí krátke nohavice. V septembri 1993 vyšiel druhý album Abrakadabra s hitom Letná láska a v decembri 1994 tretí s názvom Hex a hitom 1, 2, 3 dobrý deň. Úspešný bol album Ultrapop, vydaný v máji 1997, z ktorého sú známe skladby Vetroň a Maťo a Linda.

Úspešné albumy

Podobný úspech dosiahli aj s albumom Víkend, ktorý vyšiel v novembri 2002. Populárne z neho sú skladby V piatok podvečer, Michaela, Chvíľu áno, chvíľu nie. Úspech mal aj album Nikdy nebolo lepšie, ktorý vyšiel v máji 2006, z neho pochádzajú hity Život, Nikdy nebolo lepšie či Bratislavskí chalani. V roku 2006 vyšli kompilácie Hex 1990-1995 a Hex 1996-2000.

V novembri 2007 vydali DVD Cesta z mesta-Live a v novembri 2010 štúdiový album Ty a ja. V novembri 2013 nasledovala kompilácia s názvom Všetko najlepšie. V novembri 2015 vydali Hex Song Box. Ešte 14. novembra 2017 skupina Hex predstavila svoj album Tebe, ktorý vydala aj vo vinylovej verzii v limitovanej edícii. Skladby z neho predstavila na Hex feat. Silné reči Tour, ktoré sa začalo 5. apríla 2018 koncertom v Prešove a skončilo sa 19. apríla 2018 vystúpením v Bratislave.

Na snímke členovia skupiny Hex zľava Peter Dudák (Ďuďo), Martin Žúži (Fefe), Tibor Szabados (Tybyke) a Tomáš Dohňaský (Yxo) počas krstu nového albumu skupiny Hex s názvom Tebe 14. novembra 2017 Foto: TASR/Pavol Zachar

Špeciálne vydaný posledný album

„Náš zatiaľ posledný album Tebe sme sa rozhodli vydať na vinyle. Hrá naozaj pekne a znie trochu inak ako CD. Master na platni je totiž mäkší. Vinyl má aj peknú dizajnovú podobu, je to taký "meisterstück"," uviedol vtedy spevák a autor hudby Peter "Ďuďo" Dudák.

Zloženie kapely sa počas jej existencie nezmenilo, tvorili ju Peter "Ďuďo" Dudák, spev, gitara, klávesy, Martin "Fefe" Žúži, gitara, Tomáš "Yxo" Dohňanský, basová gitara a Tibor "Tybyke" Szabados, bicie.

Keď v roku 2018 diagnostikovali Petrovi "Ďuďovi" Dudákovi nádorové ochorenie, počas jeho liečby vystupoval so skupinou Hex spoločný priateľ jej členov Peter Šarkan Novák.