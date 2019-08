TASR

Dnes o 15:26 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Tipsport liga: Banskobystričania trénujú v zložitých podmienkach, LM chcú hrať doma

Prestížnu súťaž by si radi zahrali na vlastnom štadióne.

Na snímke zľava Ivan Ďatelinka, Matej Češík (obaja Banská Bystrica) a Daniel Gachulinec (Detva) v zápase 30. kola hokejovej TL HC'05 iClinic Banská Bystrica - HC 07 Detva v Banskej Bystrici 7. decembra 2018. — Foto: TASR/Dušan Hein

Banská Bystrica 14. augusta (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice sa pripravujú v zložitých podmienkach na novú súťažnú sezónu v Tipsport Lige a Lige majstrov. Pre práce na strešnej konštrukcii zimného štadióna pod Urpínom musia trénovať vo vedľajšej B-hale, čiže na oveľa menšom klzisku bez stredného pásma.

Nespokojnosť s daným stavom panuje nielen v realizačnom tíme a vo vedení klubu, ale aj medzi hráčmi. "Béčkova hala je dosť malá. Tým, že tam nie je stredné pásmo, tak nám to komplikuje nácviky herného systému v neutrálnej zóne. Žiaľ, podmienky sú také, aké sú, my sa musíme čo najlepšie pripraviť na sezónu aj za týchto podmienok," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii kapitán majstrovského tímu Ivan Ďatelinka.

Prezident HC"05 iClinic Banská Bystrica Juraj Koval sa v tejto súvislosti stretol v stredu už aj s primátorom mesta Jánom Noskom. Netajil výhrady nielen pred ním, ale ani následne pred médiami: „Trénujeme v nevhodných podmienkach v čase, keď sa musíme plnohodnotne pripraviť na blížiacu sa Ligu majstrov a následne Tipsport Ligu. Na zimnom štadióne sme odohrali posledný zápas 16. apríla a každý vie, že na stavbu sa treba prichystať dopredu. Mestská spoločnosť MBB vedela o prácach už koncom minulého roka, takže jej manažment nezvládol situáciu, nezabezpečil s dostatočným predstihom dodávateľa týchto prác. Doplácame teraz na to my. Myslíme si, že sa s týmito prácami začalo úmyselne neskôr, keďže tu v júni prebiehali dve akcie, konkrétne hokejbalový turnaj Országh cup a Combat Fight v bojových športoch. My sme požiadali, aby bol ľad pre nás k dispozícii 24. júla. Z MBB oznámili, že ho k dispozícii budeme mať 15 augusta. Termíny sa však nesplnili. Stále sme od mestskej spoločnosti nedostali relevantnú informáciu, kedy bude ukončená stavba, pričom 24. augusta máme plánovaný duel s poľským Osvienčimom. Dúfame, že ho odohráme doma."

Koval si nedokáže predstaviť situáciu, že by domáce zápasy v Lige majstrov (5. a 7. septembra s Mníchovom a Färjestadom) neodohrala Banská Bystrica na svojom zimnom štadióne: „Komunikácia s MBB je ťažká. Termíny, kedy sa majú skončiť práce, nikdy neplatili. Máme veľký problém s organizovaním športovej prípravy, vidno to aj na výkonoch mužstva v prípravných zápasoch. Verím, že to, čo sa v súčasnosti deje, nepoznačí celú sezónu..."

Banskobystričania si pred ročníkom 2019/2020 po zisku majstrovskej trofeje trikrát za sebou nedávajú vysoké ambície. O slovenskom titule sa nahlas nehovorí. „Chceme hrať kvalitný hokej pre banskobystrického diváka, vychovávať mladých hokejistov, ktorí by mohli pôsobiť v nasledujúcich rokoch v slovenskej reprezentácii. Nedávame sa špecifické ciele, nechceme mať veľkohubé vyhlásenie, že ideme na titul. Našou ambíciou je pôsobiť v tabuľke čo najvyššie a myslím si, že máme na to vhodne poskladaný tím," prezentoval ciele športový manažér HC"05 iClinic Július Koval.

S Banskobystričanmi najnovšie podpísal zmluvu na jednu sezónu obranca Ján Brejčák a útočníci Patrik Lamper a Mário Lunter sa dohodli ako odchovanci klubu na otvorenej zmluve do prvej reprezentačnej prestávky. „S tým, že ak si nájdu angažmán v inej kvalitnejšej súťaži, uvoľníme ich," dodal Július Koval.

Ten plánuje v tejto sezóne sedieť na dvoch stoličkách, stal sa totiž i športovým manažérom prvoligového HC Capitals Bratislava. K užšej spolupráci medzi oboma klubmi prezradil: "Výmena určitých hráčov bude závisieť od potrieb či už v Bratislave, alebo v Banskej Bystrici. Mladým bystrickým hráčom do 23 rokov chceme dať šancu v prvoligovom mužstve, aby si okúsili seniorský hokej. Naopak skúsenejší hokejisti pôjdu k nám do Banskej Bystrice tak, aby si udržali výkonnosť najvyššej súťaže. Všetko sa udeje v rámci platných predpisov. Hráč do 23 rokov môže hosťovať v nižšej súťaži a starší hráči z prvej ligy môžu pendlovať medzi dohodnutým klubom z Tipsport Ligy v rámci striedavého štartu do 15. februára."