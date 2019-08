TASR

Francúzi boli z bratislavského Teatro Colorato nadšení

Divadlo Teatro Colorato z Bratislavy zožalo na medzinárodnom divadelnom festivale Les Theatralies de Cannes 2019 veľký úspech.

Na snímke herec Peter Pavlík v hre Noemova archa alebo Nezabudni na slona z vystúpenia Teatro Colorato Bratislava, ilustračný obrázok — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 14. augusta (TASR) - Mladí profesionáli sa na festivale vo francúzskom Cannes v Theatre Alexandre III. predstavili s inscenáciou Louis Braille na motívy textu Beaty Panákovej v réžii Petra Weincillera.

Organizátori júlového festivalu udelili súboru zo Slovenska Zlatú hviezdu z Cannes. Inscenácia získala ocenenie „za originalitu, adekvátnosť a prepojenie vizuálneho scénického spracovania s témou hry a v neposlednom rade za vynikajúci výkon". TASR o tom informovala za tvorcov Nora Krchňáková.

Hra Louis Braille hovorí o životnej ceste vynálezcu písma pre nevidiacich a húževnatosti človeka napriek hendikepu nevzdávať sa v ťažkých životných situáciách. Organizátori festivalu udeľujú najlepším súborom tri ceny - Hviezdy z Cannes.

„Keď som sa o festivale v Cannes dozvedel, patrí totiž medzi mladé festivaly, napísal som organizátorom mail v angličtine. Prekvapila ma odpoveď s prosbou, či by sme mohli komunikovať francúzsky, česky alebo slovensky," hovorí režisér Peter Weinciller.

Napokon zistil, že hlavným organizátorom podujatia je Jaromír Knittl, pôvodom Čech, ktorý dlhé roky pôsobí vo Francúzsku ako riaditeľ súboru Theatre Azur. „Pred rokom 1968 dokonca pôsobil aj na VŠMU. Takže slovo dalo slovo a na pozvanie nebolo treba dlho čakať. Museli sme si však pozháňať prostriedky na cestu," dodal.

Spomedzi 12 súborov z Francúzska, Argentíny či Portugalska ocenili slovenské divadlo najvyšším ocenením. Francúzi vraj boli nadšení, Teatro Colorato si vyslúžilo množstvo gratulácií od členov zahraničných súborov, profesorov divadelných škôl, lektorov letných divadelných kurzov v Cannes, režisérov, dokonca i divadelných technikov.

„Bolo vcelku vtipné, že Slováci prišli hrať do Francúzska hru o osobnosti francúzsky dejín," myslí si Weinciller. „Keď sme prišli do divadla Alexandre III. a začali vybaľovať scénu, videli sme, že tam pracujú skúsení, ostrieľaní technici a profíci, ktorí už zažili naozaj všeličo. Bolo to milé, keď jeden z nich pozrel na scénu a poznamenal - Toto bude dobré predstavenie. Keďže sme hrali v slovenčine s francúzskymi titulkami, divácke prijatie bolo veľmi ústretové a na konci bolo len počuť výkriky zo sály: Bravo!," neskrýva radosť režisér a umelecký šéf súboru.

Z úspechu inscenácie, počas ktorej sprevádza hercov hrou na violončelo Kristína Koneval, sa veľmi teší aj predstaviteľ Louisa Braillea Peter Pavlík: „Som veľmi rád, že predstavenie takto zarezonovalo na zahraničnej pôde. Myslím, že je to najmä vizuálne pôsobivými divadelnými obrazmi, ktoré sa nám spolu s režisérom podarilo vytvoriť."

Inscenácia Louis Braille vznikla na motívy hry Beaty Panákovej Na vlastných krídlach. Pod hudbu sa podpísal Dalibor Hevesi, scénu a kostýmy navrhla Nataša Štefunková. Ďalej účinkujú Dáša Laurová a Gabriel Fusko.