Maliar a rezbár Karol Antal vystavuje v Bratislave po prvý raz geometrickú tvorbu

Výstavu v bratislavskej galérii Zichy nazval Contemporary art obrazy 2005 – 2019.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 14. augusta (TASR) – Geometrickou tvorbou sa po prvý raz na Slovensku prezentuje maliar Karol Antal.

„Je to vyhranená geometrická abstrakcia. Kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik a ich variácie, celky či fragmenty dominujú v jeho inteligentných dielach. Podobne robí aj figuratívne obrazy. Na Slovensku je to málo známy umelec, keďže dlhodobo pôsobil v Kanade," predstavil bývalého emigranta na utorkovom (13. 8.) otvorení výstavy v zaplnenej staromestskej galérii kurátor Bohumír Bachratý.

Tri tváre, Slečna M., Inkognito, Farebná rovnováha, Diagonálna kompozícia, Abstrakcia fliaš, Záhadná tvár, Arabská dvojica, Klaun, Červená tvár, Symetria farieb, Ryba v raji, Torzo, Môj tieň a ďalšie pestrofarebné obrazy namaľoval akrylom na plátno. Podobne pomaľoval drevené sochy Havraní Indián, Morská panna a sériu objektov Hybrid – vtáci.

Karol Antal (1942) v rodnej Bratislave absolvoval Školu umeleckého priemyslu (1957 – 1960). Pracoval v podniku Výstavníctvo a po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 odišiel s rodinou do Kanady. Tam si doplnil umelecké vzdelanie na The Vancouver School of Art ako grafik dizajnér.

Tvoril logá firiem, ilustroval knihy, prispieval do slovensko-kanadských periodík Slovenské slovo, Nástup, Kanadský Slovák i pre Svetový kongres Slovákov. Ako rezbár sa venoval tvorbe indiánskych totemov a iných drevených objektov.

Od roku 1970 do roku 2004 mal v Kanade a USA 15 výstav. Potom sa vrátil na Slovensko a pokračuje vo voľnej tvorbe. Býva vo Svätom Jure, kde mal tri výstavy a táto je šiesta v Bratislave. Potrvá do 7. septembra.